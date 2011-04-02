درگیریهای اخیر در ساحل عاج 800 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دوروتی کریمیتساس" روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که این اطلاعات را بر اساس اظهارات نمایندگان کمیته بین الملی صلیب سرخ که پنجشنبه و جمعه گذشته به شهر دوئیکو سفر کرده بودند، بدست آورده است.

دوروتی کریمیتساس با اشاره به احتمال افزایش کشته شدن افراد بیشتر در نتیجه درگیریها در غرب ساحل عاج گفت: درگیریها در شهر ابیجان میان نیروهای وفادار به "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج و "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.

همچنین نیروهای هوادار الحسن واتارا روز گذشته به اقامتگاه لوران گباگبو در ابیجان حمله و ایستگاه تلویزیون دولتی ساحل عاج را تصرف کردند.

یک مقام ارتش ساحل عاج با تایید خبر حمله به اقامتگاه گباگبو از درگیری شدیدی میان هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده است.