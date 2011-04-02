  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

صلیب سرخ اعلام کرد:

درگیریهای اخیر در ساحل عاج 800 کشته برجای گذاشت

درگیریهای اخیر در ساحل عاج 800 کشته برجای گذاشت

سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو از کشته شدن دستکم 800 نفر در درگیریها در شهر "دوئیکو" در غرب ساحل عاج در سه شنبه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دوروتی کریمیتساس" روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که این اطلاعات را بر اساس اظهارات نمایندگان کمیته بین الملی صلیب سرخ که پنجشنبه و جمعه گذشته به شهر دوئیکو سفر کرده بودند، بدست آورده است.

دوروتی کریمیتساس با اشاره به احتمال افزایش کشته شدن افراد بیشتر در نتیجه درگیریها در غرب ساحل عاج گفت: درگیریها در شهر ابیجان میان نیروهای وفادار به "لوران گباگبو" رئیس جمهوری خودخوانده ساحل عاج و "الحسن واتارا" نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه دارد.

همچنین نیروهای هوادار الحسن واتارا روز گذشته به اقامتگاه لوران گباگبو در ابیجان حمله و ایستگاه تلویزیون دولتی ساحل عاج را تصرف کردند.

یک مقام ارتش ساحل عاج با تایید خبر حمله به اقامتگاه گباگبو از درگیری شدیدی میان هواداران دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داده است.

کد مطلب 1279932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه