به گزارش خبرگزاری مهر، "ورزش در پارک" عنوان موقت این اثر است که علاوه بر زندگی علیاصغر شهبازی نگاهی به ورزش همگانی گروهی با عنوان "بنی آدم" در پارک ملت دارد که بیشتر از 30 سال به صورت خودجوش در کنار تمرین ورزش فعالیتهای خیرخواهانه انجام میدهند.
عوامل این فیلم که در مرحله مونتاژ قرار دارد عبارتند از تصویربردار: بهنام بهادری و جواد بزرگمهر، صدابردار: سیدحسین موسوی، عکاس فرهاد کهریز و محصول موسسه تصویر شهر.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر با رویکرد شهری انسانی برای انسان شهری از 24 تا 29 اردیبهشتماه در تهران و گیلان برگزار میشود.
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