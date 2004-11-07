مجلس درباره درخواست دولت براي برداشت يازده هزار ميليارد ريال جهت واردات بنزين تصميم مي گيرد

عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به اولين جلسه مجلس درساختمان بهارستان گفت : در نخستين جلسه علني مجلس در ساختمان بهارستان، مجلس درباره لايحه يك فوريتي دولت براي تخصيص اعتبار لازم براي واردات بنزين در شش ماهه دوم تصميم مي گيرد .

حميد رضا حاجي بابايي اضافه كرد : در صورت موافقت مجلس در جلسه علني روز سه شنبه هفته آينده به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ارزي معادل 11 ميليون و 266 هزار و 860 ميليون ريال از محل درآمد حاصل ازصادرات نفت خام مازاد برارقام مذكور دراصلاحيه جدول شماره 2 پيوست قانون برنامه سوم توسعه استفاده نمايد .

وي افزود : براساس اين لايحه يك فوريتي الحاق يك تبصره به ماده 60 اصلاحيه قانون برنامه سوم توسعه كه با يك ماده واحده تقديم مجلس شده است دولت به منظور واردات 4513 ميليون ليتر بنزين بصورت خريد مستقيم و يا معاوضه در شش ماه دوم 11266860 ميليون ريال از محل درآمد حاصل از فروش نفت برداشت مي كند .

براساس گزارش خبرنگار ما ، اين لايحه در كميسيونهاي انرژي ، برنامه و بودجه ودركميسيون اقتصادي تصويب شده است منوط به اينكه وزارت نفت اجراي طرح كارت هوشمند در عرضه سوخت تا پايان سال 83 به منظور كنترل مصرف انرژي اجرا كند .

همچنين بنابراصلاحيه كميسيون انرژي مجلس، وزارت نفت موظف شده است سه ماه يكبار گزارشي از عملكرد اين ماده را به كميسيون انرژي مجلس ارائه نمايد .

كمال دانشيار رييس كميسيون انرژي مجلس پيش از اين به خبرنگار مهرگفته بود اين كميسيون مجبور به تصويب طرح برداشت از صندوق ذخيره براي واردات بنزين شده است .

وي تاكيد كرده بود : مجلس تنها در صورتي به برداشت از صندوق ذخيره ارزي راي مي دهد كه وزارت نفت سيستم كارت هوشمند را به زودي پياده كند تا بتواند مصرف سوخت را در كشور كاهش دهد .

اين درحالي است كه وزير نفت بارها در سخنان خود در مجلس شوراي اسلامي گفته بود: اگر مجلس با برداشت از صندوق ذخيره ارزي موافقت نكند سهميه بنزين جايگاههاي عرضه سوخت از بهمن ماه تا ظهر به اتمام مي رسد و امكان تامين سوخت بيشتر ميسر نيست.