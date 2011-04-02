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۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۰۲

سعیدی‌پور در گفتگو با مهر:

"جدایی نادر" پرفروش‌ترین فیلم سینما آزادی/ سال 90 شروعی رویایی داشت

"جدایی نادر" پرفروش‌ترین فیلم سینما آزادی/ سال 90 شروعی رویایی داشت

مدیر سینما آزادی با اشاره به فروش بالای "جدایی نادر از سیمین" در این سالن، سال 90 را برای سینمای ایران رویایی دانست.

رضا سعیدی‌پور به خبرنگار مهر گفت: فروش فیلم‌ها در نوروز 90 عالی و استقبال مردم فوق‌العاده بود، خوشحالم که شروعی درخشان برای سینماها داشتیم و امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در طول سال این استقبال از فیلم‌ها ادامه پیدا کند، "جدایی نادر از سیمین" پرفروش‌ترین فیلم سینما آزادی بود.

وی ادامه داد: این فیلم متوسط هر روز در سینما آزادی 11 میلیون تومان فروش می‌کرد و تا ساعت 3 بامداد سانس اضافه برای نمایش فیلم داشتیم، "اخراجی‌ها 3" هم در رده دوم و "یکی از میان ما"، "زن‌ها شگفت‌انگیزند" و "سه درجه تب" در رده‌های بعدی هستند.

مدیر سینما آزادی افزود: امیدوارم نیمه دوم فروردین‌ماه با پایان سفرها و تعطیلات نوروزی استقبال از فیلم‌ها ادامه پیدا کند و بهاری رویایی برای سینمای ایران در سال 90 داشته باشیم.

کد مطلب 1279941

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