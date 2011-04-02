رضا سعیدیپور به خبرنگار مهر گفت: فروش فیلمها در نوروز 90 عالی و استقبال مردم فوقالعاده بود، خوشحالم که شروعی درخشان برای سینماها داشتیم و امیدوارم با برنامهریزیهای انجام شده در طول سال این استقبال از فیلمها ادامه پیدا کند، "جدایی نادر از سیمین" پرفروشترین فیلم سینما آزادی بود.
وی ادامه داد: این فیلم متوسط هر روز در سینما آزادی 11 میلیون تومان فروش میکرد و تا ساعت 3 بامداد سانس اضافه برای نمایش فیلم داشتیم، "اخراجیها 3" هم در رده دوم و "یکی از میان ما"، "زنها شگفتانگیزند" و "سه درجه تب" در ردههای بعدی هستند.
مدیر سینما آزادی افزود: امیدوارم نیمه دوم فروردینماه با پایان سفرها و تعطیلات نوروزی استقبال از فیلمها ادامه پیدا کند و بهاری رویایی برای سینمای ایران در سال 90 داشته باشیم.
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