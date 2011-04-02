افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری

محمد قاسم پناهی در گفتگو با مهر از افزایش یک درصدی مالیات برارزش افزوده در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس ماده 117 قانون برنامه پنجم دولت مکلف است که سالیانه یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر این اساس از 3 به 4 درصد افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: نرخ 4 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به دو بخش تقسیم می شود.

وی 2.2 درصد را مربوط به سهم مالیات و 1.8 درصد را متعلق به عوارض دانست و افزود: فراخوان آموزش برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری را در فروردین ماه اعلام خواهیم کرد.

پناهی از انجام فراخوان اجرای مالیات بر ارزش افزوده مشمولان مرحله پنجم در سال جاری خبرداد و عنوان کرد: در مورد مودیانی که تاکنون ثبت نام نکرده اند از جمله طلافروشان مسیر قانونی طی خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اجرای مرحله چهارم مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال گذشته فراخوان شده بود در مهرماه اجرایی شد که 12 گروه را در بر می گرفت که 9 گروه آن زیر نظر تشکلها بودند و 3 گروه نیز سایر تشکلها را تشکیل می دادند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده با اشاره به اینکه با اکثر تشکلها جلسات و نشستهایی را برای چگونگی اجرا و غیره برگزار کرده بودیم، افزود: همچنین با این گروه ها تفاهماتی را نیز منعقد کرده بودیم.

وی نظام مالیاتی را بر پایه اعتماد عنوان و بیان کرد: با توجه به این امر کلیه اظهارنامه هایی که به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده بود با حداقل ارقام مورد قبول واقع شد، به طوریکه اظهارنامه های با حداقل رقم 10 هزار تومان هم پذیرش شده است.

پناهی گفت: بیش از 50 درصد طلا فروشان اظهار نامه ارائه کرده و مالیات نیز پرداخت کرده اند.