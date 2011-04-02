وضعیت استاد حائری رو به بهبود است

نادر حائری فرزند استاد حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهبودی نسبی وی نسبت به ماه‌های قبل خبر داد و گفت: در حال حاضر وضعیت پدرم مساعد است و مشکلی از بابت انجام کارهای شخصی خودش ندارد.

وی همچنین افزود: آقای حائری توان مطالعه و انجام کارهای پژوهشی و تصحیحی خود را دارد ولی اینکه بتواند بار دیگر به کتابخانه مجلس بازگردد و کارش را از سر بگیرد، به نظر خودش بستگی دارد.

به گفته پسر استاد حائری وضعیت عمومی وی رو به بهبود است و با اینکه بیماری خاصی ندارد، مسائل مربوط به کهولت سن او را مجبور به استفاده از داروهای تقویتی کرده است.

این نسخه‌پژوه برجسته کشور از دیماه 88 و پس از عمل جراحی ریه، خانه‌نشین شد و پس از آن نیز چندین بار تحت مراقبت پزشکی قرار گرفت.

استاد حائرى از نوادگان دخترى آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم و از فهرستنگاران برجسته نسخ خطى کشور است که بیشترین مجلدات فهارس نسخ خطى کتابخانه مجلس را تألیف یا بازنویسى کرده و طى دهه‌هاى اخیر نسخ خطى نابی را براى این کتابخانه خریدارى کرده است.



وی صاحب نظریه "بازنویسى تاریخ علم بر اساس بازنویسى فهارس نسخ خطى" است که جایزه‌ای جهانی را نیز برای وی به ارمغان آورده است.



حائری بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانه مجلس بوده است.