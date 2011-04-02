پنج زوج جوان تهرانی در سرزمین نور زندگی خود را آغاز کردند

عبدالمجید عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در شلمچه اظهار داشت: پنج زوج جوان که در قالب کاروان های راهیان نور ولایت شهرداری تهران به مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس سفر کرده‌اند، در روز جمهوری اسلامی پای سفره عقد خود در سرزمین لاله‌های نور نشستند.

وی افزود: سفره عقد این زوج های جوان به صورت نمادین و با تلفیقی از نمادهای دوران دفاع مقدس سفره آرایی شد. در این مراسم که همزمان با نماز مغرب و عشا در شلمچه برگزار می‌شود، جمعی از مقامات و مسئولان نظامی حضور خواهند داشت.



عقیلی افزود: اکثر فرزندان شهدا و همچنین جوانان شیفته جان فشانی های رزمندگان اسلام آرزو دارند که زندگی مشترک خود را در مناطق عملیاتی و یادمانی و به یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس آغاز کنند.



مدیر یادمان های جنوب خوزستان خاطرنشان کرد: در لحظه تحویل سال نیز هشت زوج ازجوانان دانشجوی استان های بوشهر، فارس، یزد و خوزستان با حضور در مشهد شهدای شلمچه زندگی زناشویی خود را آغاز کردند.



عقیلی افزود: این حرکت حسنه سال به سال در حال رایج شدن است و میزان درخواست ها برای آن در حال افزایش است.



سال گذشته سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور بازدید کردند و پیشی بینی می‌شود امسال بیش از سه میلیون نفر از مناطق عملیاتی جنوب درایام نوروز بازدید کنند. همچنین بیش از600 هزار دانش آموز هم درایام نوروز به مناطق عملیاتی جنوب در قالب ستادهای راهیان نور دانش آموزی اعزام خواهند شد.