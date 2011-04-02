نماهنگ "موج" ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نماهنگ بر گرفته از قطعه موج است که شعر آن را حسین غیاثی سروده و غلام کویتیپور آن را اجرا کرده. در این نماهنگ کیان محمدیها که پیش از این در مجموعه "قلب یخی" بازی کرده بود، ایفای نقش اصلی را بر عهده دارد.
سایر عواملی که در ساخت این نماهنگ همکاری کردهاند عبارتند از کارگردان و تهیهکننده: سعید گیل، مدیر تصویربرداری: امین بزرگی، چهرهپردازی: علی ملکپور، با همکاری فرماهدهی لشگر سید الشهداء، سردار اسلامی، سرهنگ اکبر زارع، سرهنگ عباس صدیق و فرماندهی لشگر 10 عملیاتی حضرت سید الشهدا.
نماهنگ "موج" به زودی از شبکههای سراسری تلویزیون پخش میشود.
نظر شما