اجرای مجدد نمایش "درس" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا درمیشیان دستیار کارگردان و مدیرتولید این نمایش دراین باره گفت: نمایش "درس" اسفند 89 بیست و دو اجرای موفق را پشت سر گذاشت. علاوه بر این که عنوان پرفروش ترین نمایش فصل زمستان تئاتر را به خود اختصاص داد، مطابق آمار منتشر شده از سوی تماشاخانه ایرانشهر توانست در میان آثار به صحنه رفته در تماشاخانه استاد سمندریان عنوان پرفروشترین اثر در یک نوبت اجرا را به دست آورد.

نمایش "درس" نوشته اوژن یونسکو داستان دانش‌آموزی است که برای درس نزد پرفسور می‌رود. امیر جعفری، طنازطباطبایی و نادر سلیمانی فرد سه بازیگر این نمایش هستند.

"درس" در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر ضلع جنوب شرقی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان ایران ساعت 20:45 اجرا می‌شود.