خبر انتشار نسخه قاچاق "جدایی نادر از سیمین" صحت نداشت

علی سرتیپی به خبرنگار مهر گفت: این خبر که نسخه‌ای از این فیلم به صورت اینترنتی قاچاق شده است، به نوعی دروغ 13 است، ما پیگیری کردیم و این موضوع صحت ندارد. حتی امروز با وجود انتشار شایعه ما با استقبال خوب مردم از این فیلم در سینماها روبرو بودیم.

"جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی در تهران هشتصد و پنجاه میلیون تومان و در کل کشور یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان فروش داشته است.

لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، سارینا فرهادی، علی اصغر شهبازی، بابک کریمی، شیرین یزدان بخش، کیمیا حسینی و با حضور مریلا زارعی بازیگران این فیلم هستند.