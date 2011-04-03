به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال 89 بود که مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر از اجرای رپرتوآر آثار محمد یعقوبی در سال 90 در این مجموعه تئاتری خبر داد. یعقوبی در خصوص اجرای این رپرتوآر و آثاری که برای اجرا پیشنهاد شده به خبرنگار مهر گفت: تقریبا همه کارهایم را برای حضور در این رپرتوآر پیشنهاد کردم. البته اولین اولویت من نمایش "نوشتن در تاریکی" است.



سرپرست گروه "تئاتر این روزها" افزود: "نوشتن در تاریکی" را سال 89 اجرا کردیم و گروه بازیگری آن آماده است و علاقمندان زیادی هم نتوانستند در آن زمان "نوشتن در تاریکی" را ببینند. نمایش‌های "خشکسالی و دروغ"، "یک دقیقه سکوت"، "ماه در آب" و "تنها راه ممکن" دیگر آثاری هستند که برای اجرا در این رپرتوآر پیشنهاد کرده‌ام.



یعقوبی درباره احتمال اجرای اثری جدید همزمان با اجرای رپرتوآر آثار پیشین خود یادآور شد: توافق ما با مدیریت تماشاخانه ایرانشهر این بود که اثر جدیدی هم تولید و اجرا شود. به طور حتم بعد از اجرای رپرتوآر آثار قبلی گروه اثری جدید را هم به صحنه می‌بریم.







صحنه‌ای از نمایش "نوشتن در تاریکی"



این نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران درباره زمان اجرای رپرتوآر آثار گروه "تئاتر این روزها" گفت: هنوز به زمان دقیق اجرای رپرتوآر نرسیده‌ایم زیرا هنوز جلسه‌ای را برای تعیین وضعیت اجرا و طی روال اداری امور با مدیر تماشاخانه ایرانشهر نداشته‌ایم. قاعدتا نیمه دوم سال جاری زمان مناسبی برای اجرای این رپرتوآر خواهد بود.



کارگردان نمایش‌های "نوشتن در تاریکی"، "خشکسالی و دروغ"، "یک دقیقه سکوت" و "ماه در آب" درباره سالن‌ مناسب اجرای رپرتوآر آثار نمایشی خود در تماشاخانه ایرانشهر گفت: خوشبختانه هر دو سالن شماره یک و استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر برای اجرای آثار نمایشی ما مناسب است.