مسابقات فوتسال دختران دانشگاه بو علي سينا همدان پايان يافت

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين مسابقات 65 ورزشكاردختردرقالب 9 تيم ازابتداي ماه مبارك رمضان به رقابت پرداختند كه بعد ازانجام 16 بازي تيم شهزاد، آرين وتربيت بدني 80 به ترتيب عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

بنابراين گزارش كميته فني بيشترين گل زده دراين رقابتها را درديدار بين تيمهاي پرديس وشهرزاد با رد وبدل شدن 9 گل زده به نفع تيم شهرزاد، بهترين گلزنها را به ترتيب شهرزاد خزايي با 13 گل زده بعنوان خانم گل ازتيم شهرزاد، صديقه ميرزاييان با 7 گل زده ازهمين تيم ومنصوره ايماني با 5 گل زده ازتيم تندباد معرفي كردند.