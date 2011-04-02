125 پایگاه راهنمای مسافران در گلستان فعال است

به گزارش خبرنگا مهر در گرگان، مجتبی اکبری عصر شنبه در نشست این کمیته افزود: تا سال گذشته مجموع این پایگاه ها 38 تا بوده است و این نشان دهنده یک جهش ویژه در بخش خدمات، امکانات و تجهیزات است.

به گفته وی، تعداد این نماز خانه ها را 13 باب و تعداد نمایشگاه محصولات هلال احمر را سه مورد است.

وی ادامه داد: تعداد دو هزار و 600 نفر در کمپ های نوروزی و امداد و نجات به صورت داوطلب آموزش دیده، مشغول به فعالیت هستند.

اکبری آغاز به کار جمعیت هلال احمر را برای طرح نوروزی از 24 اسفند دانست و تصریح کرد: در این مدت تعداد 503 هزار و 600 بروشور در سطح استان برای راهنمایی مسافران نوروزی توزیع شده است.

وی همچنین یادآور شد: 28 پاسگاه ثابت و سیار امداد و نجات جاده ای و 22 راهنمای مسافران جمعیت هلال احمر آماده ارائه خدمات هستند.

مجتبی اکبری تصریح کرد: 50 پایگاه به صورت ثابت، کمپ و چادر با یک هزارو پانصد نفر نیرو با توزیع بیش از یک میلیون بروشور و cdدر طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات خواهند بود.

وی گفت: در ایام نوروز 64 دستگاه آمبولانس با امکانات، به همراه تکنسین های فوریت پزشکی، هر 25 کیلومتر در طول محور جاده های استان با 39 پایگاه اورژانس و با متوسط حدود10 دقیقه آماده خدمات رسانی خواهند شد.