  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

125 پایگاه راهنمای مسافران در گلستان فعال است

125 پایگاه راهنمای مسافران در گلستان فعال است

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته امداد و نجات ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفرهای استان گلستان گفت: در طرح نوروزی سال جاری پایگاه راهنمای مسافرین به 125 پایگاه رسیده است.

به گزارش خبرنگا مهر در گرگان، مجتبی اکبری عصر شنبه در نشست این کمیته افزود: تا سال گذشته مجموع این پایگاه ها 38 تا بوده است و این نشان دهنده یک جهش ویژه در بخش خدمات، امکانات و تجهیزات است.

به گفته وی، تعداد این نماز خانه ها را 13  باب و تعداد نمایشگاه محصولات هلال احمر را سه مورد است.
 
وی ادامه داد: تعداد دو هزار و 600 نفر در کمپ های نوروزی و امداد و نجات به صورت داوطلب آموزش دیده، مشغول به فعالیت هستند.
 
اکبری آغاز به کار جمعیت هلال احمر را برای طرح نوروزی از 24 اسفند دانست و تصریح کرد: در این مدت تعداد 503 هزار و 600 بروشور در سطح استان برای راهنمایی مسافران نوروزی توزیع شده است.
 
 وی همچنین یادآور شد: 28 پاسگاه ثابت و سیار امداد و نجات جاده ای و 22 راهنمای مسافران جمعیت هلال احمر آماده ارائه خدمات هستند.
 
مجتبی اکبری تصریح کرد: 50 پایگاه به صورت ثابت، کمپ و چادر با یک هزارو پانصد نفر نیرو با توزیع بیش از یک میلیون بروشور و  cdدر طول ایام نوروز آماده ارائه خدمات خواهند بود.
 
وی گفت: در ایام نوروز 64 دستگاه آمبولانس با امکانات، به همراه تکنسین های فوریت پزشکی، هر 25 کیلومتر در طول محور جاده های استان با 39 پایگاه اورژانس و با متوسط حدود10 دقیقه آماده خدمات رسانی خواهند شد.
کد مطلب 1280017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه