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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

اولین بازارچه صنایع دستی گلستان دایر شد

اولین بازارچه صنایع دستی گلستان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان اعلام کرد: اولین بازارچه دائمی صنایع دستی استان در قیصریه گرگان، در ایام نوروز امسال دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی عصر شنبه در بازدید از این بازارچه افزود: در این بازارچه که برای اولین بار در استان گلستان ایجاد شده، محصولات صنایع دستی این استان از جمله: گلیم، جاجیم، معرق، منبت، چرم، سوزن دوزی، سفال، سنگ و گوهر، قلم زنی و نواربافی و... ارائه خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کارگاه های اجرای زنده نیز در این بازارچه فعال بوده و هنرمندان به تولید محصولات صنایع دستی می پردازند.

به گفته وی، این بازارچه 80 غرفه دارد و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال مرمت و تجهیز شده است و هنرمندان رشته های مختلف استان فعالیت دارند.
 
پورمهدی یادآورشد: بازارچه صنایع دستی قیصریه در کمربندی گرگان، کوی دانشگاه واقع شده و از ساعت 10 صبح تا 13 بعد از ظهر و 14 تا 17 عصر مورد بازدید علاقمندان قرار می گیرد.
 
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهارامیدواری کرد: مسافران نوروزی این استان، محصولات صنایع دستی این استان را به عنوان ره آورد سفر به دیار خود به یادگارمی برند و بدین طریق ضمن معرفی محصولات صنایع دستی این استان در توسعه و ترویج این محصولات نقش موثری دارند.
کد مطلب 1280027

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