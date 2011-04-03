اولین بازارچه صنایع دستی گلستان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی عصر شنبه در بازدید از این بازارچه افزود: در این بازارچه که برای اولین بار در استان گلستان ایجاد شده، محصولات صنایع دستی این استان از جمله: گلیم، جاجیم، معرق، منبت، چرم، سوزن دوزی، سفال، سنگ و گوهر، قلم زنی و نواربافی و... ارائه خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: کارگاه های اجرای زنده نیز در این بازارچه فعال بوده و هنرمندان به تولید محصولات صنایع دستی می پردازند.

به گفته وی، این بازارچه 80 غرفه دارد و با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال مرمت و تجهیز شده است و هنرمندان رشته های مختلف استان فعالیت دارند.

پورمهدی یادآورشد: بازارچه صنایع دستی قیصریه در کمربندی گرگان، کوی دانشگاه واقع شده و از ساعت 10 صبح تا 13 بعد از ظهر و 14 تا 17 عصر مورد بازدید علاقمندان قرار می گیرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان اظهارامیدواری کرد: مسافران نوروزی این استان، محصولات صنایع دستی این استان را به عنوان ره آورد سفر به دیار خود به یادگارمی برند و بدین طریق ضمن معرفی محصولات صنایع دستی این استان در توسعه و ترویج این محصولات نقش موثری دارند.