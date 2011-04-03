مشکلات مالی فوتبال صنعت ساری رفع نشد/ عدم حمایت مسئولان از تیم ساروی

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و مربیان تیم فوتبال صنعت ساری کشور که با هزینه شخصی یکی ازبازیکنان این تیم به اهواز سفر کرده بودند، پس از کسب پیروزی یک بر صفر در بازی مقابل استقلال اهواز ، با اتوبوس به ساری بازگشتند.

بازیکنان تیم صنعت ساری، نماینده ساری در لیگ دسته اول فوتبال، بدلیل عدم تهیه بلیط بازگشت در شهر اهواز سرگردان شده و در نهایت به دلیل مشکلات مالی با اتوبوس به سمت ساری حرکت کردند.

این اتفاق در حالی صورت می گیرد که بازیکنان و مربیان تیم صنعت بارها به دلیل عدم دریافت طلب های خود از باشگاه تهدید به تعطیلی تمرینات کرده بودند اما هر بار به دلیل احترام به مردم شهر ساری و هواداران فوتبال دوست این شهر از موضع خود عقب نشینی کردند.

بازگشت تیم فوتبال صنعت با اتوبوس در شرایطی است که در فوتبال امروز ایران ، تیم های رده های پایین تر نیز از طی کردن مسیرهای طولانی با اتوبوس پرهیز کرده و به دلیل مشکلات فراوانی که سفرهای بلند مدت برای بازیکنان دارد، این گونه مسافرت های ورزشی منسوخ شده به شمار می رود.

سرپرست تیم فوتبال صنعت ساری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکلات مالی این تیم تا پایان هفته آینده پرداخت خواهد شد تا بازیکنان در بازی های باقیمانده تا پایان فصل ، بدون دغدغه به مصاف حریفان بروند.

کاوه پاشایی اظهار داشت: در هفته های اخیر عده معدودی که هویت شان برای باشگاه مشخص شده است، تلاش می کنند بدون توجه به روند رو به رشد تیم، موفقیت های اخیر تیم صنعت را نادیده بگیرند.

وی بیان داشت: جلوگیری از پیشرفت تیم فوتبال صنعت ساری در بازی های باقیمانده با توجه به افزایش توان تاکتیکی و انسجام گروهی بازیکنان، تلاشی بیهوده و رویایی غیر قابل تعبیر است.

تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته بیست و یکم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور با 30 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی گروه دوم این رقابتها قرار دارد.

این تیم جمعه هفته آینده در بوشهر به مصاف ایرانجوان این شهر خواهد رفت.

