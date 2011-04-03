افزایش راندمان تولید مصداق بارز جهاد اقتصادی است

ابوالفتح نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر در رامسر اظهار داشت: معظم رهبری با نگاهی حکیمانه امسال را به سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند که در شرایط کنونی، مملکت به شدت برای تحقق آن نیازمند تلاش است.

وی خاطر نشان کرد: برای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در افق 1404 بسیج همگانی برای اجرایی کردن جهاد اقتصادی از ملزومات است.

وی افزود: مردم ولایی ایران باید برای اجابت امر مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را بکار گیرند.

نیکنام، با اشاره به وضعیت اقتصادی موجود در مازندران اظهار داشت: با توجه به اینکه خداوند مواهب خود را در مازندران به وفور شامل حال مردم آن کرده اما وضع اقتصادی موجود در استان با این نعمات فاصله زیادی دارد و نزدیک کردن فعالیت اقتصادی به توان بالقوه منطقه یک تکلیف است و در راستای جهاد اقتصادی باید عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: مازندران باید نقش خود را در تولید نا خالص ملی بیش از پیش افزایش دهد و با توجه به جهاد اقتصادی باید وضعیتی مطلوب برای مردم استان ترسیم کرد.

نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق بخشی به ابعاد مختلف جهاد اقتصادی باید با بهینه کردن مصرف، کاهش هزینه های تولید و ارتقای کیفیت و کمیت در تولید به تکلیف مقام معظم رهبری پاسخ دهیم.

وی اظهار داشت: صنعت گردشگری، گل و گیاه، شیلات و صنایع های تک باید متوازن با رونق اقتصادی و جهاد اقتصادی در مازندران اجرایی شود.

