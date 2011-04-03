درمان های غیر جراحی ستون فقرات در کشور افزایش یافت

دکتر رضا شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روش های جدید درمان های غیرجراحی "رهبیلیتیشن" در دردهای مزمن ستون فقرات گفت: پیشرفت علوم صرفا در زمینه های کامپیوتر و الکترونیک نبوده و قسمتی از آن شامل روش های درمانی است که در بیماری های مختلف وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه دردهای ستون فقرات و گردن از بزرگترین معضلات جامعه بشری امروزی است اظهار داشت: این دردها روش های مختلف درمانی دارند.

شاکری، با بیان اینکه رایج ترین بخش های درمانی ستون فقرات نظیر دیسک و سیاتیک، استفاده از روش های غیرجراحی است تصریح کرد: از این روشها با عنوان درمان های غیرجراحی رهبیلیتیشن یاد می شود.

وی افزود: ابداعات و اختراعاتی که در چند دهه گذشته خصوصا طی 15 سال اخیر در این زمینه به وجود آمده، باعث انقلاب و دستاوردهای بزرگی در درمان های غیرجراحی بیماری های ستون فقرات در کشور شده است.

این متخصص درمان های غیرجراحی رهبیلیتیشن یادآور شد: به دلیل این ابداعات و اختراعات، کنفرانس ها و سمینارهای بسیاری در دنیا برگزار می شود تا خواص، معایب و تکنیک های این علوم مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه هنوز روش های سنتی درمانی و روش های متداولی که در نواحی مختلف دنیا اجرا می شود، جایگاه خود را حفظ کرده اظهار داشت: دردهای مزمن و مقاوم، باید با روش های غیر جراحی درمان شوند.

شاکری با اشاره به اینکه روش های غیرجراحی، نخستین روش انتخابی درمان دردهای مزمن ستون فقرات است افزود: به واسطه اینکه در این روش بیمار با عوارض، مشکلات و خطرات پس از جراحی رو به رو نیست، روش های درمان غیرجراحی بدون عارضه و یا کم عارضه در پزشکی محسوب می شوند.

وی افزود: درمان دردهای مزمن ستون فقرات توسط پزشکان متخصص مختلفی انجام می شود که هر یک آموزش های ویژه خود را برای درمان دارند.

شاکری، با بیان اینکه این درمان ها مبتنی بر درمان های غیرجراحی است تصریح کرد: بنا بر وضعیت بیمار، روش های درمان متفاوت بوده و ارزیابی بیماری و تشخیص درست علت کمردرد در تصمیم درست و انتخاب تکنیک الزامی است.

وی با اشاره به اینکه به ازای 100 نفر بیمار مبتلا به کمردرد مزمن، بین یک یا دو نفر نیاز به جراحی دارند یادآور شد: همه این بیماران نیاز به درمان های غیرجراحی رهبیلیتیشن دارند و هیچ تیم پزشکی حق ندارد بدون درمان های غیرجراحی به مداوای بیمار بپردازد.

شاکری با بیان اینکه تحقیقات بسیار وسیعی در رابطه با درمان های غیرجراحی رهبیلیتیشن در دنیا صورت گرفت، خاطرنشان کرد: به دلیل پییشرفت ها و اختراعات مداوم در جهان پزشکی، پزشکان مجبور هستند برای دریافت علوم نو و جدید در این رابطه به کشورهای توسعه یافته عزیمت کنند.