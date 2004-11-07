  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۵۸

با همكاري فرهنگسراي انقلاب و بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران :

همايش انتفاضه ، بيداري اسلامي برگزار مي شود

در آستانه روز جهاني قدس همايش يك روزه انتفاضه ، بيداري اسلامي با همكاري بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه تهران و فرهنگسراي انقلاب برگزار مي شود .

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" اين همايش به منظور همدردي بيشتر با مردم ستمديده و مظلوم فلسطين و بررسي انتفاضه و جريان بين المللي بيداري اسلامي و با حضور انديشمنداني از كشورهاي ايران و لبنان در تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار مي شود .

علاوه بر اين همايش برنامه هاي جنبي نظير نمايشگاه كتاب با موضوع فلسطين و انقلاب انتفاضه، نمايشگاه تابلو نوشته با موضوع مظلوميت ملت فلسطين و انتفاضه و پخش كليپ ميان برنامه با همين موضوع برگزار خواهد شد.

بر اساس اين گزارش در اين همايش از علي رهنما اولين بنيانگذار جمعيت دفاع از فلسطين در كشور تقدير به عمل خواهد آمد.
کد خبر 128005

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها