همايش انتفاضه ، بيداري اسلامي برگزار مي شود

به گزارش سرويس سياسي خبرگزاري "مهر" اين همايش به منظور همدردي بيشتر با مردم ستمديده و مظلوم فلسطين و بررسي انتفاضه و جريان بين المللي بيداري اسلامي و با حضور انديشمنداني از كشورهاي ايران و لبنان در تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار مي شود .



علاوه بر اين همايش برنامه هاي جنبي نظير نمايشگاه كتاب با موضوع فلسطين و انقلاب انتفاضه، نمايشگاه تابلو نوشته با موضوع مظلوميت ملت فلسطين و انتفاضه و پخش كليپ ميان برنامه با همين موضوع برگزار خواهد شد.



بر اساس اين گزارش در اين همايش از علي رهنما اولين بنيانگذار جمعيت دفاع از فلسطين در كشور تقدير به عمل خواهد آمد.

کد خبر 128005