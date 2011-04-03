منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه فدراسیون والیبال و تیم ملی در 6 ماه نخست سال درگیر برنامه‌های برون مرزی زیادی هستند، اظهارداشت: مسابقات باشگاه‎های آسیا، باشگاه‎های جهان، رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و ... برنامه‎هایی است که در نیمه نخست سال با آن مواجه هستیم. با این اوصاف مسابقات باشگاهی را نمی‌توان زودتر از آذرماه آغاز کرد.

وی تاکید کرد: با این شرایط امکان اینکه مسابقات باشگاهی و به خصوص لیگ برتر را در زمانی زودتر از سال گذشته آغاز کنیم، وجود ندارد. از طرفی اگر بازهم استارت این رقابت‌ها از آذرماه زده شود تا پایان سال نمی‌توانیم پرونده بازی‌ها را ببندیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال ادامه داد: زمان آغاز مسابقات باشگاهی سال 90 یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان لیگ برای سال جاری است. نتیجه گیری درست در این زمینه اهمیت زیادی دارد. تا جائیکه تصمیم داریم از نظر همه تیم‌ها در این زمینه مطلع شویم سپس تصمیم گیری کنیم.

پورحسن با اشاره به برنامه مسابقات باشگاهی در رشته فوتبال خاطرنشان کرد: امکان اینکه در نیمه نخست سال مسابقات را آغاز کنیم و به هنگام مسابقات ملی آن را تعطیل کنیم وجود دارد. یعنی درست برنامه‎ای که در فدراسیون فوتبال اجرا می‌شود. این پیشنهاد را هم ارائه خواهیم کرد تا در صورت امکان آن را استفاده کنیم.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد که تلاش‎ها بر این است تا ازامسال مسابقات باشگاهی در زمانی مناسب‌تر از همیشه برگزار شود. اگر چه در این زمینه باید هماهنگی کامل با سیاست‎ها و برنامه‎های فدراسیون هم وجود داشته باشد.

منوچهر پورحسن در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: آئین‎نامه مسابقات برای امسال تغییراتی خواهد داشت. مثلا اینکه نقل و انتقال بازیکنان فقط تا 10 روز پیش از آغاز مسابقات و در فاصله میان دو نیم فصل امکان پذیر است. هیچ تیم و بازیکنی در جریان بازی‎ها حق جابه‎جایی ندارد.