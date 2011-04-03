تعداد مسافران ورودی به قم از مرز 14 میلیون نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور شامگاه شنبه در سخنانی با اشاره به تدابیر مجموعه مدیریتی استان قم برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی و زائران کریمه اهل بیت(س)، میزان رضایتمندی مسافران ورودی به استان قم را خوب ارزیابی کرد و افزود: در تعطیلات نوروز سال 90 تمامی امکانات و ظرفیتهای دستگاههای استان به کار گرفته شد، تا کمبودها و نواقص خدمات رسانی سالهای گذشته برطرف شده و قم میزبان شایسته ای برای مسافران نوروزی و زائران کریمه اهل بیت(س) باشد.
وی از ورود 14 میلیون نفر به استان قم تا دوازدهم فروردین ماه خبر داد و گفت: از این تعداد حدود 2 میلیون نفر در قم اقامت داشته اند که این آمار افزایش بیش از 30 درصدی ورودی و اقامت مسافران به استان قم را نشان می دهد.
استاندار قم با اشاره به افزایش تردد در سطح جاده های استان در روزهای پایانی تعطیلات نوروزی، خاطرنشان کرد: با توجه به استفاده مسافران از محورهای مواصلاتی استان برای بازگشت از سفرهای نوروزی، تدابیر گسترده ای نیز برای کنترل ترافیک محورهای استان و کاهش تصادفات در این جاده ها اندیشیده شده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: تا روز دوازدهم فروردین ماه، آمار مسافران ورودی به استان قم از مرز 14 میلیون نفر گذشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور شامگاه شنبه در سخنانی با اشاره به تدابیر مجموعه مدیریتی استان قم برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی و زائران کریمه اهل بیت(س)، میزان رضایتمندی مسافران ورودی به استان قم را خوب ارزیابی کرد و افزود: در تعطیلات نوروز سال 90 تمامی امکانات و ظرفیتهای دستگاههای استان به کار گرفته شد، تا کمبودها و نواقص خدمات رسانی سالهای گذشته برطرف شده و قم میزبان شایسته ای برای مسافران نوروزی و زائران کریمه اهل بیت(س) باشد.
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