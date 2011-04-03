اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آغاز نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفرمیرزابیگی افزود: اجرا نشدن دوره آزمایشی این قانون که قرار بود از اول اسفند آغاز شود برخلاف تعهد وزارت بهداشت است و هیچ توجیهی ندارند و جامعه پرستاری از این خلف وعده گلایه مند است.

وی در ادامه به ابلاغ قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت طی نامه ای در تاریخ 26 اسفند 89 اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت را به تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد و با توجه به اینکه چند روز قبل از این ابلاغیه سازمان نظام پرستاری طی نامه ای به رئیس جمهوری از اجرا نشدن این قانون و پرداخت نشدن مابه التفاوت اضافه کار پرستاران گله کرده بود به نظر می رسد این ابلاغیه وزیر بهداشت با دستور رئیس جمهوری صورت گرفته است.

میرزابیگی ادامه داد: بر اساس این قانون باید پرستاران و دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به هم تعهدهایی داشته باشند و لازم است که پرستاران برگه تعهدنامه ای را امضا کنند اما طبق توافق وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری قرار است متن این تعهدنامه با توافق وزارت بهداشت و این سازمان نهایی شود و در اختیار پرستاران قرار گیرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: هنوز متن این تعهدنامه بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری نهایی نشده اما شنیده ایم برخی دانشگاههای علوم پزشکی برگه هایی را به عنوان تعهدنامه به پرستاران ارائه کرده اند تا امضا کنند که بر خلاف توافق قبلی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری است.

وی ادامه د اد: توصیه ما به همه پرستاران کشور این است که تا قبل از اعلام این توافق از سوی سازمان نظام پرستاری هیچ تعهدنامه را امضا نکنند. امضا نکردن تعهدنامه به هیچ وجه مانعی برای پرداخت مابه التفاوت اضافه کار آنان مطابق قانون ارتقای خدمات پرسنل بالینی نیست و مطابق ابلاغیه وزارت بهداشت باید این حق پرستاران را در اسرع وقت به آنان بپردازد.

میرزابیگی اضافه کرد: بر اساس اعلام قبلی دولت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران باید از زمان ابلاغ این قانون از سوی دولت یعنی از ابتدای دی 89 محاسبه و پرداخت شود بنابراین نه تنها امضا نکردن تعهدنامه از سوی پرستاران مانعی برای پرداخت مابه التفاوت اضافه کار از ابتدای اسفند نیست بلکه جامعه پرستاری پرداخت این مابه التفاوت را از ابتدای دی 89 حق خود می داند که جزء دیون دولت است و اگر دولت به علت مشکلات مالی فعلاً توان پرداخت آن را ندارند می تواند در آینده این حق پرستاران را پرداخت کند ضمن اینکه رئیس جمهوری در فروردین 89 موضوع پرداخت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران را مطابق این قانون اعلام کرده بود.

وی درباره تعهدات متفابل پرستاران و دانشگاههای علوم پزشکی گفت: مطابق قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران تحت شمول این قانون باید تعهد کنند که همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار نکنند و البته در صورت رعایت تمام شرایط این قانون از سوی دانشگاه علوم پزشکی ساعت خواب پرستاران در شیفت شب از بین می رود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانها نیز باید متعهد شود که به هیچ عنوان پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند و بلافاصله بعد از 12 ساعت کار متوالی پرستاران باید برای استراحت، آزاد شوند.

وی گفت: همچنین دانشگاههای علوم پزشکی باید متعهد شوند که هر ساعت کار درشیفت شب یا روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که دولت تعطیل اعلام می کند معادل 5/1 ساعت کار محاسبه شود، ساعت شبکاری نیز از 7 شب تا 7 صبح است و حتی یک ساعت کار در این ساعات باید معادل 5/1 ساعت محاسبه شود.

میرزابیگی ادامه داد: اجرای این قانون به هیچ وجه مانعی برای پرداخت اضافه کاری تشویقی به پرستاران نیست کما اینکه بسیاری از کارکنان ستادی وزارت بهداشت بدون اینکه 175 ساعت اضافه کاری خود را پر کنند و حتی برای برخی مدیران بدون حضور در ساعات اضافه کار کل مبلغ اضافه کاری 175 ساعتی را به صورت تشویقی دریافت می کنند و حتی خواهان این هستیم که گاهی هم این امتیاز تشویقی را برای پرستاران قائل شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت تا زمانی که کار استخدام پرستاران به پایان برسد و نیروهای جدید وارد سیستم شوند که پیش بینی می شود حدود 3 تا 4 ماه طول بکشد، پرستاران مطابق قانون ارتقای بهره وری از مابه التفاوت اضافه کار برخوردار می شود و بعد از آن با ورود نیروهای جدید مطابق قانون ساعت کاری آنان کاهش می یابد.

وی تأکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی که به علت کمبود نیرو توان اجرای این قانون را ندارند به هیچ وجه حق ندارند ساعت خواب پرستاران را در شیفت شب حذف کنند.