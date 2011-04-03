داوری جشنواره ملی کتاب خلیج فارس به پایان رسید

علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه مجری این جشنواره - در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این خبر گفت: پس از اعلام فراخوان این جشنواره، آثار متعددی به دبیرخانه رسید که توسط داورانی که در سه محور اصلی جشنواره دارای تخصص‌های لازم بودند، داوری شد و در حال حاضر سرداوران مشغول جمع‌بندی آراء نهایی خود هستند.

وی افزود: با توجه به اساسنامه، این جشنواره هر دو سال یک بار برگزار خواهد شد اما در نخستین دوره آن تمامی کتاب‌ها و پایان‌نامه‌های مربوط به سه محور اصلی جشنواره که بعد از انقلاب منتشر شده‌اند، توسط دبیرخانه رصد و در گردونه داوری قرار گرفت.

مدیرعامل موسسه خانه کتاب اعلام تعداد آثار داوری شده در نخستین دوره جشنواره ملی کتاب خلیج فارس و نیز برندگان را به روز برگزاری آن موکول کرد و گفت: تمامی آثار مذکور مورد داوری قرار گرفته است و نتالیج نهایی در مراسم اختتامیه که روز 10 اردیبهشت (روز ملی خلیج فارس) در بندرعباس معرفی می‌شوند.

شجاعی صائین هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی و تشویق نویسندگان، مترجمان و مصححانی دانست که خالق آثاری با موضوع خلیج فارس باشند و حوزه داوری آن کتاب‌ها و پایان‌نامه‌هایی است که در یکی از محورهای سه‌گانه تاریخ (عمومی، سیاسی) خلیج فارس و قیام‌های ضد استعماری در منطقه، اسناد و مدارک و سفرنامه‌ها، جغرافیای خلیج فارس، اسناد و نقشه‌ها و ادبیات (داستان و شعر) مربوط به موضوع خلیج فارس در بیش از 30 سال گذشته چاپ شده باشد.