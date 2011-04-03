جبار آذین مدرس دانشگاه و منتقد درباره سریال نوروزی "بچهها نگاه میکنند" به خبرنگار مهر گفت: فیلم نسبتا خوب کمدی "نیش زنبور" ساخته حمیدرضا صلاحمند را ایام نوروز از تلویزیون تماشا کردم، این فیلم ساخته هنرمندی است که امسال مجموعه "بچهها نگاه میکنند" از او در تلویزیون به نمایش درآمد. مجموعهای که قصد داشت از زاویه متفاوت به انسانها، روابط انسانی، سنتها، خصوصیات و خلاقیتهای آدمها بپردازد.
وی در ادامه افزود: اما این مجموعه به خاطر نداشتن نوآوری و ایجاد جذابیت نمایشی و تصویری در همین محدوده نتوانسته توفیق حاصل کند. این مجموعه در واقع با استفاده از داستانی که مشابه فراوان دارد و بازیهایی که آن هم مشابه کم ندارد و ماجراها، کاراکترها و برخوردهایی که آنها هم نمونه و مانند در فیلم و سریال زیاد دارند میخواست عیدی مناسبی برای ایام نوروز مردم باشد.
این مدرس دانشگاه افزود: این سریال برای جذاب شدن هم کوشید از طنز بهره ببرد که علیرغم این تلاشها نتوانست مورد استقبال مردم قرار بگیرد. این سریال به عنوان یک مجموعه متوسط و کمتر جذاب فقط نشان دهنده تجربه جدید حمیدرضا صلاحمند در تلویزیون است. داستان پیش پا افتاده، حوادث و ماجراها و شخصیتهای غیرجذاب که در روابط غیرجذابتر مجموعه را شکل دادهاند و سرگردانی میان جدی و شوخی در حد انتظار از سازنده "نیش و زنبور" نیست و کوششهای نام موفق و نامناسب طنزپردازانه مجموعه حاصل خوبی ندارد.
آذین ادامه داد: در این مجموعه برخوردها و داد و بیدادهای شخصیتهای اصلی و فرعی به خاطر سطحی بودن به جای جاذبه دافعه دارد. نوآوری در ارایه حتی همین داستان معمولی و تکراری، قویتر کردن پرداختها، ابعاد شخصیتها، کاراکترها و جاری کردن طنز و شوخیهای مناسب میتوانست سریال "بچهها نگاه میکنند" را به گونهای جذاب کنند که بچهها و بزرگترها با هم آن را نگاه کنند.
وی خاطرنشان کرد: ولی فرم، محتوا و مضامینی که مجموعه را ساختهاند این ظرفیت و قابلیت را ندارند و تلاشهای بازیگران قدری چون پسیانی و خیراندیش هم نتوانست آن را سرپا نگاه دارد، نتیجه این شد که سریال "بچهها نگاه میکنند" را حتی بچهها هم نگاه نمیکردند. با این حال تجربه تلویزیونی میتواند با ترکیب تواناییهای خوب سینمایی صلاحمند برای کارهای بعدی او مفید باشد و ساختههای آتیاش را جذاب و خوش ساخت کند.
مجموعه نوروزی "بچهها نگاه میکنند" با بازی آتیلا پسیانی، گوهر خیراندیش، سپیده علایی، میرطاهر مظلومی و... از شبکه دو پخش شد.
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