اوباما سوزاندن قرآن را فقط نابردباری خواند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، باراک اوباما روز شنبه در بیانیه‌ ای که در واکنش به کشتار کارکنان سازمان ملل متحد در افغانستان صورت گرفت، این کشتارها را شرم‌آور توصیف کرد و خواستار افزایش تحمل و بردباری شد.

در عین حال رئیس جمهوری آمریکا بدون محکومیت اقدام نژاد پرستانه کشیش تندرو "تری جونز" در سوزان کتاب مقدس مسلمانان، واکنش به آن را زیر سوال برد.

در پی اقدام کشیش "تری جونز" سردسته یک فرقه افراطی مسیحی در آمریکا در به آتش کشیدن نسخه ‌ای از قرآن، تظاهراتی در دو روز گذشته در شهرهای افغانستان به راه افتاد که کشته شدن بیش از ۲۰ نفر و زخمی شدن دهها نفر را به دنبال داشته است. هفت نفر از کارکنان دفتر سازمان ملل در این خشونت ها در مزار شریف کشته شدند.

اوباما در بیانیه خود گفت: اکنون زمانی است که ما باید بر اشتراکات انسانی خود تاکید داشته باشیم.

وی افزود: بی حرمتی به هر نوع متون مقدسی از جمله قرآن اوج تعصب و عدم برباری است و در عین حال کشتن بی گناهان در واکنش به آن هم پاسخی شنیع به شمار می رود.