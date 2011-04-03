تولید ثروت از فناوری؛ نماد بارز جهاداقتصادی/ نقش نخبگان در جهاد اقتصادی

دکتر سیدحمید جمال الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهاداقتصادی یک تفاوت اساسی با دیدگاه های دیگر اقتصادی در بردارد، یکی اینکه راه و هدف غایی از این جهاد کمال انسانی است و دیگر اینکه این جهاد در یک نقشه راه تعریف شده و با معیارهای اسلامی و ایرانی می تواند به هدف خود برسد.

جمال الدینی اظهار داشت: تاکید بر دانش و فناوری و تولید ثروت از آن جهت که محور این دو مقوله نیروی انسانی است و با توجه به وجود ظرفیت نیروی انسانی ایرانی فرهیخته ای که در داخل و خارج از کشور حضور دارند، می تواند با ایجاد این وحدت هدفمند تحقق یابد. با توجه به اینکه حوزه فناوری های نوین بر مبنای سرمایه گذاری کمتر و تولید بیشتر است این بخش می تواند به حلقه اصلی تولید ثروت در حوزه دانش و فناوری بدل شود.

عضو شورای استعداد درخشان وزارت بهداشت افزود: هدف ارزشمند تولید ثروت موضوعی است که در تمام نامگذاری های سال قبل مستتر بود و نشان می دهد که در صورت توجه به همه جوانب کشور، رشد اقتصادی هدفمندی را شاهد خواهیم بود چرا که امروزه دیگر قدرت علم و فناوری حرف اول را در قدرت جهانی می زند.

وی اظهار داشت: دارا بودن قدرت های متعدد از جمله قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، قدرت تولید علم و فناوری، قدرت فناوری اطلاعات و ... از پایه های تاثیرگذاری در جهان هستند که توجه به پارامترهای قدرت اقتصادی و قدرت تولید علم و فناوری می تواند ضریب نفوذ قدرت ما را در جهان افزایش دهد.

جمال الدینی توجه به نوآوری و خلاقیت را یکی از موضوعات مهم که باید مورد توجه نخبگان ایرانی قرار گیرد، برشمرد و گفت: نامگذاری امسال نشان داد که نخبگان جوان ایرانی در طراحی و برنامه ریزی های خود توجه ویژه به نوآوری داشته باشند. نوآوری به این معنا که خلاقیت هایی مورد توجه قرار گیرد که در راستای حل معضلات ملی جامعه باشد تا بتواند تولید ثروت کند. هر چند که در برخی از حوزه ها همانند حوزه سلامت حل معضلات بر مبنای پیشگیری تولید ثروت آن در دراز مدت محقق می شود. کمک کنند.

نخبه علوم پزشکی خاطرنشان کرد: نکته دیگری که باید در نامگذاری امسال مورد توجه قرار گیرد این است که شعار جهاد اقتصادی مجموع همه شعارها از جمله همت مضاعف و کار مضاعف، نوآوری و شکوفایی، اصلاح الگوی مصرف و ... است و به منظور تححق این شعار نیازمند توجه به شعارهای سالهای قبل هستیم و این شعار هدف نهایی نامگذاریهای سالهای قبل است.