جهاد مؤسسه تبیان برای اطلاع رسانی و آگاه سازی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا طالب پور با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری، گفت: با توجه به رسالت اطلاع رسانی و آگاه سازی مؤسسه تبیان، برنامه ریزی های لازم برای اطلاع رسانی و ارائه مطالب و تحلیل های مرتبط با موضوع جهاد اقتصادی در بخشهای مختلف سایت و مؤسسه صورت گرفته است.

وی با اشاره به محورهای مختلف پیام نوروزی مقام معظم رهبری افزود: باید همه مردم در کنار هم تلاش کنیم تا با یک جهاد عمومی، کشور را به الگوی مناسب اقتصادی برای سایر کشورهای اسلامی بدل کنیم.

مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به منظور بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه محتوای مطالب و موضوعات دینی و مذهبی همراه با جذابیتهای لازم برای جذب مخاطبان نوجوان و جوان راه اندازی و فعال شده است .