جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای نحوه بررسی لایحه بودجه 90 در این کمیسیون اظهارداشت: اولین جلسه این کمیسیون ساعت 14 روز شنبه خواهد بود.

وی ادامه داد: در روزهای آینده نیز کمیسیون قبل و بعد از تشکیل جلسه علنی مجلس، در دو شیفت کاری ساعت 6 تا 8 صبح و 14 تا 19 بعدازظهر تشکیل جلسه می دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: کمیسیون در روزهایی که مجلس جلسه علنی نداشته باشد در سه شیفت ، کار بررسی بودجه را در دستور کار دارد.

قادری پیش بینی کرد که کار بررسی لایحه بودجه 90 دو هفته در کمیسیون تلفیق مجلسبه طول می انجامد.

به گزارش مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در پایان سال 89 کار بررسی کلیات بودجه 90 را به اتمام رساندند و از امروز بررسی بخش های درآمدی این لایحه را ادامه خواهند داد.