انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، 9 هزار و 725 حوزه اخذ رای ساعت 7 صبح امروز یکشنبه فعالیت خود را آغاز کردند و حوزه ها ساعت 8 بعد از ظهر (ساعت 14 به وقت گرینویچ) به کار خود پایان می دهند.

انتظار می رود که نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان روز دوشنبه منتشر شود.

گفته می شود که "ژامبیل احمدبیکوف" دبیر حزب خلق کمونیستی قزاقستان، "گانی کسیموف" رهبر حزب میهن پرستان و "ملس یلیوسیزوف" فعال وابسته که ریاست اتحادیه محیط زیست را برعهده دارد، از جمله رقیب های نورسلطان نظربایف در این انتخابات هستند.

بر این اساس رئیس جمهور قزاقستان برای جلوگیری از سرایت موج تظاهرات های مردمی به کشورش تاریخ سوم ماه آوریل (امروز یکشنبه 14 فرودین ماه) را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کرد.

نورسلطان نظربایف در حالی سوم آوریل را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده که هنوز 20 ماه از مدت قانونی ریاست جمهوری وی باقی مانده است.