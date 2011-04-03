غرق شدن یک نفر در غیاب ناجیان غریق/ یک شناگر سکته کرد و درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار فدراسیون نجات غریق و غواصی سال گذشته 156 نفر از هموطنانی که در سواحل شمالی کشور و البته در مناطقی که امکان استقرار منجیان نجات غریق وجود ندارد، اقدام به شنا کرده بودند غرق شدند. البته آمار هیچ یک از فوت شدگان مربوط به نوروز 89 نبود برخلاف امسال که سواحل شمالی در همان روزهای ابتدایی سال و در ایام نوروز قربانی داشت.

تنها قربانی ساحل "صیاد"ی بود که با همتای خود به آب زده بود اما دریای ناآرام جان او را گرفت. هرچند که به همراه وی آسیبی نرسید.

بهروز اسفندیاری، نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این مطلب اظهار داشت: البته هنوز آمار دقیقی که مربوط به 13 روز ایام نوروز باش ثبت نشده است. اما از آنجا که خودم شخصا در سواحل شمالی مستقر بودم اطمینان دارم که تنها یک آمار فوت شده در این ایام داشتیم که آنهم مربوط به مسافران نبود.

وی در توضیح چگونگی روی دادن این اتفاق گفت: متلاطم بودن آب و طوفانی بودن تقریبی دریا در سواحل بابلسر باعث واژگون شدن قایق حامل دو صیاد شده بود که در اثر این حادثه تنها یکی از آنها موفق شد جان خود را نجات دهد اما دیگری غرق شد. منجیان نجات غریق به هنگام روی دادن حادثه در محل نبودند اما با تلاش آنها جنازه فرد غرق شده پیدا شد.

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در مورد فعالیت‎های منجیان نجات غریق این فدراسیون در نوروز 90 نکته‎ای را یادآور شد و تصریح کرد: در این ایام سردی آب به حدی است که تصمیم به شنا کردن افراد و حتی مسافران بعید به نظر می‌رسد. به همین دلیل هیچ منجی به طور موظف در سواحل مستقر نیست. اما به هنگام اتفاقات اینچنینی از منجیان محلی برای امداد رسانی جهت نجات جان افراد یا پیدا کردن جنازه آنها کمک گرفته می‌شود.

یک شناگر سکته کرد و درگذشت

نوروز سال 1390 در امور استخرها هم قربانی داشت البته نه به هنگام شنا کردن! چون فرد فوت شده پس از شنا کردن و بیرون آمدن از استخر دچار سکته قلبی شد و درگذشت.

بهروز اسفندیاری با اشاره به این مطلب به خبرنگار مهر گفت: البته این اتفاق جزو مواردی نیست که به فعالیت‎های فدراسیون نجات غریق و غواصی و منجیان این فدراسیون مربوط باشد و در آمار سالیانه قرار نمی‎گیرد. اما به هر حال جزو اتفاقات مرتبط با استخر و شنا بود که آن هم در سواحل شمالی کشور روی داد.

آغاز بازآموزی منجیان نجات غریق

نایب رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی با تاکید بر اینکه فعلا به دلیل سردی آب و هوا سواحل دریا در گیلان، مازندران و گلستان پذیرای علاقمندان به شنا نیست، خاطرنشان کرد: البته از این پس سواحل جنوبی کشور به دلیل گرم شدن هوا فعالیت‌های خود را آغاز می‌کنند. به همین دلیل بزودی دوره‌های آموزشی و بازآموزی منجیان نجات غریق آغاز می‎شود تا آنها با اطلاعات به روز و کامل فعالیت‌های خود را از سر بگیرند.