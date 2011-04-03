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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۸

دی میستورا:

کشته شدن کارکنان سازمان ملل در مزار شریف مانع کار ما نمی شود

کشته شدن کارکنان سازمان ملل در مزار شریف مانع کار ما نمی شود

نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان کشته شدن کارکنان این سازمان در مزار شریف را محکوم و در عین حال گفت: این حادثه مانع از ادامه کار سازمان ملل نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون بی بی سی، "استفان دی میستورا" در عین حال گفت: دفتر سازمان ملل هدف تظاهرات کنندگان نبود شاید آنها به دنبال یک هدف بین المللی بودند.

در پی اقدام کشیش "تری جونز" سردسته یک فرقه افراطی مسیحی در آمریکا در به آتش کشیدن نسخه ‌ای از قرآن، تظاهراتی در دو روز گذشته در شهرهای افغانستان به راه افتاد که کشته شدن بیش از ۲۰ نفر و زخمی شدن دهها نفر را به دنبال داشته است. هفت نفر از کارکنان دفتر سازمان ملل در این خشونت ها در مزار شریف کشته شدند.

بنابر گزارش بی بی سی، خرابکارانی در داخل تظاهر کنندگان بودند که تظاهرات را به دست گرفته و برخی از کارکنان را گردن زدند.

"دی میستورا" روز گذشته وارد مزار شریف شد تا حادثه را بررسی کند. وی در این باره گفت این حادثه و حوادث مشابه تاثیری بر حضور سازمان ملل در افغانستان نخواهد گذاشت.

گفته می شود که در این حادثه سه تبعه غیر نظامی از کارکنان سازمان ملل از رومانی، نروژ و سوئد همچنین 4 محافظ نپالی کشته شدند و یک تبعه روسیه نیز مجروح شده است. 11 کارمند دفتر سازمان ملل در مزار شریف پس از این حادثه به کابل منتقل شدند.

دی مستورا تاکید کرد که به محض اینکه امنیت تامین شود و دفتر مزار شریف بازسازی شود آنها به این شهر بازخواهند گشت.

کد مطلب 1280105

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