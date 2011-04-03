مسئولیت شهرداریها فراتر از ارائه خدمات عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف طی سخنانی در سالن اجلاس شهرداران آسیایی واقع در هتل گرین پارک استانبول افزود: به هنگام ارایه پیشنهاد تشکیل اجلاس شهرداران آسیایی ایمان داشتم که قاره آسیا در قرن بیست یکم موتور رشد توسعه و پیشرفت جهانی خواهد بود.

شهردار تهران توجه به اخلاق، آرامش، سلامت، بهداشت و فرهنگ عمومی مردمان را موضوعی پراهمیت تر از خدمات عمومی دانست و اعضای اجلاس شهرداران آسیایی را به توجه بیشتر به توسعه کالبدی شهرهایشان فراخواند.

رئیس اجلاس شهرداران آسیایی با تاکید بر اینکه نیل به این اهداف بدون اجتناب از نگاههای سیاسی ممکن نیست، افزود: همکاران عزیز من در سایر کلانشهرهای آسیایی نیز جملگی اتفاق نظردارند که باید با حذف نگاههای سیاسی در مدیریتهای محلی بر حل مشکلات مردم تکیه کرد.

شهردار تهران با اشاره به چالش و بحران بزرگی که این روزها پیش روی شهروندان شهرهای آسیایی قرار گرفته است، در عین حال فرصتهای پیشروی این سرزمینها را مورد اشاره قرار داد و گفت: نیروی کار ماهر و ارزان، منابع مالی فراوان و بازار مصرف گسترده آسیا می تواند این امید را فرآهم آورد که شهرهای آسیایی با قدرت و بنیه مناسب از این مرحله گذر خواهند کرد.