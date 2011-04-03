مجید رهبانی از مسئولان انتشارات موسسه فرهنگی هنری "جهان کتاب" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از فعالیتهایی که موسسه جهان کتاب چندی است آغاز کرده است، انتشار رمانهای پلیسی و معمایی در قالب مجموعه "نقاب" است که تا به حال 10 عنوان کتاب از این مجموعه به انتشار رسیده است. از این تعداد 3 عنوان در اسفندماه سال 89 به چاپ رسید و زودی 2 عنوان دیگر از این مجموعه به بازار خواهد آمد.
وی گفت: یکی از این کتابها "جاسوسی که از سردسیر آمد" نام دارد که نوشته جان لوکاره نویسنده انگلیسی است. نام این نویسنده نام مستعار است و معمولا به نوشتن رمانهای پلیسی و معمایی اشتغال دارد. این فرد سالها در اینتلیجت سرویس کار کرده و چند فیلم سینمایی بر اساس نوشتههای او ساخته شده است. لوکاره در حال حاضر حدود 80 سال سن دارد. بازگردانی این رمان بر عهده فرزاد فربد بوده است.
رهبانی ادامه داد: " این ریمولدی ابله" نوشته چارلز اگزبرایا دومین رمان پلیسی است که به زودی منتشر میکنیم. اگزبرایا یک رماننویس فرانسوی است که از کتابهای او نیز فیلمهای زیادی ساخته شده است و در فرانسه جایزهای به نام این نویسنده وجود دارد که هر سال به بهترین رمان حادثهای پلیسی فرانسوی زبان اهدا میشود. ترجمه رمان " این ریمولدی ابله" را عباس آگاهی انجام داده است.
این مسئول انتشارات جهان کتاب افزود: یکی دیگر از کتابهایی که در تدارک انتشار آن هستیم کتاب "ذن در هنر نویسندگی" است که ری برادبری نویسنده آمریکایی آن را نوشته است. برادبری را به عنوان نویسنده علمی تخیلی میشناسند اما نوشتههای بسیاری هم درباره نویسندگی و اصول نوشتن دارد. این کتاب مجموعه گفتارهایی درباره نویسندگی است و برادبری در این کتاب توصیههایی به نویسندگان دارد.
وی گفت: "ذن در هنر نویسندگی" کتاب حجم کمی دارد و مطالعه آن برای افرادی که میخواهند داستان بنویسند و دست به قلم ببرند، توصیه میشود. این کتاب را پرویز دوایی ترجمه کرده است. کتابهای مذکور به احتمال قوی طی یک ماه آینده منتشر خواهند شد چون کتابهای "جاسوسی که از سردسیر آمد" و " این ریمولدی ابله" مجوز انتشار دارند و "ذن در هنر نویسندگی" نیز مدت زیادی در ارشاد بوده و به احتمال زیاد تا پایان این هفته یا هفته آتی مجوز چاپش صادر خواهد شد.
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