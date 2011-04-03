به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی‌مقدم نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، سهم برنامه‌ریزی‌‎های بودجه‌ای در حذف دلالان و رشد اقتصادی کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: حذف دلالان بیش از آن که به بودجه‌ریزی کشور ارتباط داشته باشد به ساختار دولت مرتبط است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه دولت الکترونیک دلال‌ بازی را از اقتصاد کشور حذف می‌کند ادامه داد: از این رو اگر دولت الکترونیک در کشور محقق شود، سهم حضور همه دلالان در اقتصاد کشور به صفر می‌رسد. تا وقتی به دولت الکترونیک نرسیده‌ایم، همچنان امکان رانت‌خواری از سوی دلالان در اقتصاد دولتی وجود دارد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سهم حذف دلالان به عنوان یکی از بخش‌های جراحی اقتصادی کشور را از طریق بودجه مهم ارزیابی و اظهار کرد: بودجه یک قانون است که در آن درآمدها و هزینه‌های هر فعالیت به طورجداگانه مشخص می‌شود، در این زمینه باید بودجه به نحوی تنظیم شود که سرجمعی یا تحت عنوان "درآمد و هزینه" نباشد.

وی گفت: مسلما بودجه در این حالت شفاف تر خواهد شد و امکان وجود دلالان در این نوع بودجه کمتراست. آنچه که بیشتر جلوی نفوذ دلال بازی ها را می گیرد، بودجه‌نویسی نیست بلکه کیفیت اجرای بودجه است.