نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: بعد از حضور موفق تیراندازان در جام‌جهانی استرالیا، طبق برنامه تیم ملی با ترکیب 11 ورزشکار نخبه به همراه مربی و سرپرست در شهر سیدنی اردو زده تا خود را برای شرکت در مسابقات جهانی آزاد کره جنوبی آماده کند.

وی افزود: رقابت‌های کره که جنبه انتخابی المپیک را دارد از 19 فروردین‌ماه و در شرایطی آغاز می‌شود که هنوز منابع مالی برای حضور تیراندازان کشورمان در این مسابقات تامین نشده است.

دبیر فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه امید زیادی برای حل مشکلات مالی در چند روز باقیمانده نداریم، خاطرنشان کرد: اعزام تیم ملی به کره منوط به تامین منابع مالی است و اگر در چند روز آینده تکلیف این مسئله روشن نشود، سفر به این مسابقات لغو خواهد شد و تیراندازان حاضر در این اردو به تهران باز می‌گردند.

وی ادامه داد: ما برای تامین منابع مالی این سفر، از سازمان تربیت‌بدنی قطع امید کرده‌ایم و تنها به فکر تامین اعتبارات از جایی غیر از سازمان تربیت‌بدنی هستیم.

نوری در خصوص عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی استرالیا، گفت: عملکرد تیراندازان تفنگ کشورمان نه تنها نسبت به گذشته بهتر شده بلکه با حضور "لازلو سوچک" متحول شده و به نسبت تیم‌های تپانچه یا اهداف پروازی شرایط مطلوب‌تری دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه سهمیه المپیک در تیراندازی به صورت انفرادی توزیع می‌شود و چنانچه تیراندازی از کشورمان بتواند در مسابقات مختلف کسب مقام کند تنها یک بار از این عناوین به عنوان سهمیه المپیک به نام وی ثبت می‌شود. با توزیع نشدن سهمیه در بخش تیمی، هم تیراندازان شانسی برای کسب سهمیه در بخش تیمی ندارند.

دبیر فدراسیون در خصوص برنامه تیم ملی در بخش اهداف پروازی و ثابت هم گفت: ما شانسی برای کسب سهمیه المپیک در مسابقات اهداف پروازی شیلی و سیدنی نداشتیم و نبود منابع مالی هم بر لغو سفر تیم به این دو مسابقه تاثیر گذاشت.

وی در مورد برنامه آینده تیراندازان گفت: در تلاشیم تا بتوانیم ضمن حل مشکلات مالی روادید آمریکا را برای حضور تیم ملی در مسابقات جهانی این کشور بدست آوریم. رقابت‌های تیراندازی آمریکا که جنبه انتخابی المپیک دارد بعد از مسابقات کره جنوبی برگزار می شود.

تیم ملی تیراندازی کشورمان در مرحله اول جام جهانی تیراندازی در استرالیا (اول تا دهم فروردین ماه سال جاری) توسط الهه احمدی موفق به کسب دومین سهمیه المپیک لندن شد.