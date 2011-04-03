ورزشکاران مجتمع نور قم حائز 17 عنوان ورزشی شدند

حسن محمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: ورزشکاران مجتمع فرهنگی نور قم در ماه های بهمن و اسفند سال 89 حائز رتبه های برتر در رشته های مختلف شدند که کسب مقام اول کشوری در رشته کونگفوکمپو در اصفهان توسط عبدالله قره ولی، فیروز مختاری و ابوالفضل خلیلی از جمله آنها بوده است.



وی با بیان اینکه تیم مجتمع فرهنگی نور قم در این دوره از مسابقات موفق به کسب رتبه نخست شده است، ادامه داد: در همین مسابقه سعید علیرضالو و سجاد خورشیدی موفق به کسب مقام دوم کشوری در رشته کونگفوکمپو و علی محمدی حائز رتبه سوم در این رشته شد.



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم، کسب مقام سوم مسابقات بین المللی جام فجر در رشته تکواندو توسط سید محمد آقایی را از دیگر موفقیتهای ورزشی این مجتمع عنوان کرد و یادآور شد: همچنین حسین موسی زاده در مسابقات ووشو موفق به کسب رتبه سوم و راهیابی به اردوی انتخابی تیم ملی ووشو شد.



محمدی تبار از کسب 9 عنوان ورزشی توسط شناگران تیم مجتمع فرهنگی نور در مسابقات استانی خبر داد و افزود: در این مسابقات عاطفه آقا محمدی در رشته 66 متر قورباغه موفق به کسب رتبه نخست استانی شد و سمیه شاکری نیز در همین رشته حائز رتبه دوم شد.



وی ادامه داد: در رشته 66 متر کرال پشت نیز فاطمه محدثی و الهه معروفی به ترتیب عناوین دومی و سومی را از آن خود کردند.



وی گفت: همچنین عاطفه آقامحمدی موفق به کسب مقام سومی در رشته 66 متر کرال سینه شد و مهشید آمره ای و روژان رحمانی به ترتیب حائز رتبه های دومی و سومی در رشته 33 متر قورباغه شدند.



محمدی تبار افزود: مهشید آمره ای در رشته 33 متر کرال سینه عنوان دومی را از آن خود کرد و الهه معروفی نیز در رشته 66 متر کرال سینه سوم شد.