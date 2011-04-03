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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۰

"اخراجی‌ها 3" بیانیه سیاسی نیست

"اخراجی‌ها 3" بیانیه سیاسی نیست

علی سرتیپی نگاه دور از جانبداری به موضوع‌های سیاسی در فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" را دلیل فروش این فیلم دانست.

 مدیر عامل موسسه فیلمیران به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 3" فروشی بیش از 2 میلیارد تومان داشته و این نشان می‌دهد مردم با این فیلم ارتباط برقرار کرده‌اند، با وجود شایعه‌هایی که وجود داشت مردم دیدند که فیلم بیانیه سیاسی نیست و از جناح و گروهی جانبداری نمی‌کند.

تهیه‌کننده "ورود آقایان ممنوع" ادامه داد: فیلم تازه ده‌نمکی یک کمدی مفرح و جذاب برای مخاطب است، مردم با داستان و شخصیت‌ها همراه می‌شوند و خاطره‌های قبلی‌شان درباره این فیلم زنده می‌شود. با وجود درخشش فیلم‌های "اخراجی‌ها 3" و "جدایی نادر از سیمین" در هفته آینده به نظر می‌رسد فیلم‌ها افت فروش خواهند داشت.

وی گفت: هر سال با شروع کسب و کار و جریان عادی زندگی، فروش سینماها افت می‌کند و طبیعی است که فروش رویایی روزهای تعطیل ادامه پیدا نکند، امیدوارم امسال این اتفاق نیفتد و سال 90 برای سینمای ایران سالی فوق‌العاده باشد.
 

 
 
کد مطلب 1280137

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