مدیر عامل موسسه فیلمیران به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی "اخراجیها 3" فروشی بیش از 2 میلیارد تومان داشته و این نشان میدهد مردم با این فیلم ارتباط برقرار کردهاند، با وجود شایعههایی که وجود داشت مردم دیدند که فیلم بیانیه سیاسی نیست و از جناح و گروهی جانبداری نمیکند.
تهیهکننده "ورود آقایان ممنوع" ادامه داد: فیلم تازه دهنمکی یک کمدی مفرح و جذاب برای مخاطب است، مردم با داستان و شخصیتها همراه میشوند و خاطرههای قبلیشان درباره این فیلم زنده میشود. با وجود درخشش فیلمهای "اخراجیها 3" و "جدایی نادر از سیمین" در هفته آینده به نظر میرسد فیلمها افت فروش خواهند داشت.
وی گفت: هر سال با شروع کسب و کار و جریان عادی زندگی، فروش سینماها افت میکند و طبیعی است که فروش رویایی روزهای تعطیل ادامه پیدا نکند، امیدوارم امسال این اتفاق نیفتد و سال 90 برای سینمای ایران سالی فوقالعاده باشد.
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