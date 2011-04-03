علیرضا همدانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در سال 89 افزود: در سال گذشته نزدیک به یک هزار و 500 پروژه عمرانی در استان اصفهان به بهره‌برداری رسید که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن یعنی سال 88 معادل 91 درصد افزایش داشته است.

وی به تعداد پروژه‌های عمرانی به بهره‌برداری رسیده در استان اصفهان طی سال 88 اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد پروژه‌های عمرانی به بهره‌برداری رسیده در سال 88 استان اصفهان 784 پروژه بوده که رشد 91 درصدی و افزایش به تعداد قابل ملاحظه یک هزار 500 پروژه نشان از تلاش جدی مدیران استانی برای توسعه و پیشرفت استان اصفهان دارد.

افزایش 16 درصدی پروژه‌های در حال احداث سال 89

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان همچنین با اشاره به تعداد پروژه‌های عمرانی در دست اجرای این استان در سال 89 تصریح کرد: تعداد پروژه‌های در حال اجرای استان اصفهان در سال 89 نیز به نسبت سال پیش از آن (سال 88) نزدیک به 16 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به تعداد این پرو‌ژه‌ها اضافه کرد: استان اصفهان در سال 88 چهار هزار و 300 پروژه در دست احداث داشت که این میزان در سال 89 به پنج هزار پروژه رسید که افزایش 16 درصدی را نشان می‌دهد.

همدانیان با اشاره به اینکه اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 90 در قالب 284 لایحه به تصویب استانداری این استان رسیده است، بیان داشت: اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 88، 221 میلیارد تومان بود که این میزان در سال 89 با یک میلیارد تومان افزایش به 222 میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه میزان اعتبارات عمرانی استان اصفهان طی سال 90 در مقایسه با سال 89 و 88، ادامه داد: میزان اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 88 پنج درصد افزایش یافت که این میزان در سال 89 هیچ رشدی نداشت.

افزایش 28 درصدی اعتبارات عمرانی سال 90

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان با تاکید بر رشد اعتبارات عمرانی این استان در سال 90، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 90، 28 درصد افزایش خواهد یافت که زمینه‌ را برای رشد و توسعه این استان فراهم می‌کند.

وی به سهم اعتبارات عمرانی استان اصفهان در سال 90 نسبت به دیگر استان‌های کشور اشاره کرد و افزود: در سال 90 سهم اعتبارات عمرانی استان اصفهان نسبت به تمامی استان‌های کشور چهار درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با سال‌های پیش از آن هیچ‌ تغییری نداشته است.

همدانیان اظهار داشت: سهم اعتبارات عمرانی استان اصفهان در مقایسه با سراسر کشور طی سال‌های 88 و 89 نیز چهار درصد بود.

افزایش 14 درصدی اعتبارات جاری در استان اصفهان

وی همچنین از افزایش اعتبارات جاری استان اصفهان در سال 90 به نسبت سالهای پیش از آن خبر داد و تصریح کرد: میزان اعتبارات جاری استان اصفهان در سال 90 نسبت به سال 89، نزدیک به 14 درصد افزایش یافته است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان به میزان رشد این اعتبارات در سال‌های 88 و 89 اشاره کرد و ادامه داد: اعتبارات جاری استان اصفهان در سال 88، 18 درصد و در سال 89، 32 درصد نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش داشته است که در سال 90 رشد 14 درصدی را نشان می‌دهد.

رتبه دوم اخذ مالیات کشور متعلق به اصفهان است

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان در سال 88 رتبه دوم اخذ مالیات در کشور را به خود اختصاص داده بود، اضافه کرد: استان اصفهان موفق شد در سال 89 نیز این رتبه را به خود اختصاص دهد و در جایگاه دوم اخذ مالیات در میان سایر استان‌های کشور جای گیرد.

همدانیان همچنین به میزان اعتبارات مازاد و برگشتی استان اصفهان طی سال‌های 88 و 89 اشاره کرد و بیان داشت: میزان اعتبارات برگشتی استان اصفهان در سال 88، 18 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 89 به صفر رسید.

وی تاکید کرد: عدم وجود اعتبارات برگشتی در استان اصفهان نشان از اجرای تمامی پروژه‌ها با صرف تمامی هزینه‌ها و اعتبارات اختصاص یافته به آن در سال 89 دارد.