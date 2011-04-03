به گزارش خبرنگار مهر، "دیکشنری لیوتار" به کوشش استوارت سیم به‌زودی در 256 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی انتشارات دانشگاه ادینبورو منتشر خواهد شد. سیم در این اثر می‌کوشد به وضوح ایده‌های پیچیده و دشوار ژان فرانسوا لیوتار نظریه‌پرداز ادبی و فیلسوف پست‌مدرن فرانسوی را با دقت و جزئیات هر چه تمامتر به مخاطبان خود ارائه کند.

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد این اثر و محورهای اصلی آن به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که لیوتار بر حوزه‌های گوناگون و مختلف علمی تأثیرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: لیوتار بر طیف وسیعی از حوزه‌ها و رشته‌ها از جمله فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات، مطالعات رسانه‌ای و مطالعات فرهنگی اثرگذار بوده است.

وی افزود: این دیکشنری مشتمل بر 166 مدخل است که توسط تیمی از صاحبنظران حوزه‌های گوناگون علوم به رشته تحریر درآمده است.

استوارت یادآور شد: رویکرد کتاب بر اساس طیف وسیع موضوعاتی که لیوتار مورد بررسی قرار داده، رویکردی میان رشته‌ای است. مفهوم‌سازی‌های لیوتار در این اثر در بستر آثار او مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: این اثر تمام مفایهم و اصطلاحات به کار گرفته شده توسط لیوتار در آثارش را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای نمونه مفاهیمی چون گیرنده و مخاطب و زیبایی شناسی از دیدگاه لیوتار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

ژان فرانسوا لیوتار، نظریه‌پرداز ادبی و فیلسوف پست مدرن فرانسوی از پیشگامان نظریه پست‌مدرن بوده است که با انتشار کتاب "وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش" در سال 1979 به شهرت جهانی رسید. بسیاری از صاحبنظران، کتاب مزبور را به عنوان نشانگر آغاز جنبش پست‌مدرن تلقی می‌کنند.