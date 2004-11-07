بازار محصولات كشاورزي در كشور كارايي ندارد

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وجود واسطه ها و دلالان ميان توليد كننده و مصرف كننده در بخش كشاورزي موجب افزايش قيمت محصولات كشاورزي و اختصاص سود حاصل نه به توليد كننده بلكه به واسطه ها مي شود .

حميد زراعتي با اشاره به اينكه در بازار محصولات كشاورزي هم توليد كننده و هم مصرف كننده متضرر مي شوند گفت: اين در حالي است كه در بسياري اززمانها كشاورزان براي تامين نيازهاي مصرفي و توليدي خود به دليل تعلق نگرفتن سود حاصل از توليد و فروش مجبور به پيش فروش كردن محصولات خود مي شوند .

وي ايجاد تشكلهاي قوي ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان و در نتيجه حذف دلالان وسياست خريد تضميني محصولات كشاورزي و نظارت بر فروش اين محصولات را از سوي دولت از راهكارهاي مناسب براي متعادل ساختن بازار محصولات كشاورزي در كشور دانست .

