۱۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۳۷

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گوبا "مهر"

بازار محصولات كشاورزي در كشور كارايي ندارد

نداشتن يك شبكه بازار رساني از مرحله توليد تا مصرف در بخش كشاورزي موجب افزايش نقش دلالان ، افزايش قيمت محصولات كشاورزي و متضرر شدن مصرف كننده شده است .

يك كارشناس كشاورزي در گفت و گوبا خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: وجود واسطه ها و دلالان ميان توليد كننده و مصرف كننده در بخش كشاورزي موجب افزايش قيمت محصولات كشاورزي و اختصاص سود حاصل نه به توليد كننده بلكه به واسطه ها مي شود .
حميد زراعتي  با اشاره به اينكه در بازار محصولات كشاورزي هم توليد كننده و هم مصرف كننده متضرر مي شوند  گفت: اين در حالي است كه در بسياري اززمانها كشاورزان براي تامين نيازهاي مصرفي و توليدي خود به دليل تعلق نگرفتن سود حاصل از توليد و فروش  مجبور به پيش فروش كردن محصولات خود مي شوند .
وي ايجاد تشكلهاي قوي ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان و در نتيجه حذف دلالان وسياست  خريد تضميني محصولات كشاورزي و نظارت بر فروش اين محصولات را  از سوي دولت از راهكارهاي مناسب براي متعادل ساختن بازار محصولات كشاورزي در كشور دانست .
