آخرین وضعیت سهمیه و قیمت بنزین/ احتمال تغییرات جدید در کارمزد فروش CNG

محمد رویانیان در گفتگو با مهر درباره احتمال اعمال تغییرات جدید در قیمت و میزان سهمیه فرآورده های نفتی همچون بنزین و گازوئیل در سال 1390 با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی در سطح دولت برای تغییرات قیمتی و یا میزان سهمیه حاملهای انرژی گرفته نشده است، گفت: در صورت هر گونه تغییرات ستاد هدفمندی یارانه ها به صورت گسترده اطلاع رسانی خواهد کرد.

به گزارش مهر، با موافقت دولت برای فروردین ماه در مجموع 120 لیتر سهمیه بنزین عادی و نوروزی به خودروهای شخصی اختصاص یافته است که با وجود افزایش سهمیه ها مصرف این حامل انرژِی از ابتدای فروردین ماه تاکنون افزایش قابل توجه ای نیافته است.

بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 63 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده است که مصرف این فرآورده نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

از سوی دیگر در سال 1389 در مجموع روزانه 61 میلیون لیتر بنزین مصرف شده بود که نسبت به سال پیش از آن 3.5 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

احتمال تغییرات جدید در کارمزد فروش CNG

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور همچنین در خصوص افزایش نرخ کارمزد جایگاه داران CNG، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشنهاد جدیدی برای اصلاح نرخ کارمزد فروش این حامل انرژی ارائه کرده است.

فرید عامری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم در گفتگو با مهر در خصوص تعیین نرخ جدید کارمزد جایگاه داران سوخت با بیان اینکه سال گذشته در مجموع نرخ کارمزد جایگاه داران حدود 17 درصد افزایش یافته است، اعلام کرد: میزان کاهش فروش سوخت در جایگاهها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه مطابق با این بررسی مصوبه ای تدوین شده است، تصریح کرد: بر اساس میرزان کاهش فروش سوخت جایگاهها پیش بینی می شود در سالجاری کارمزد جدیدی برای فروش بنزین و سایر حاملهای انرژی در جایگاهها تعیین شود.

محدودیتی در عرضه گازمایع اعمال نشده است

به گزارش مهر، رویانیان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر عرضه کوپنی گازمایع به طور کامل متوقف شده است، بیان کرد: برای رفاه حال خانوارهای روستایی به ویژه در فصل زمستان با حذف عرضه کوپنی گازمایع این حامل انرژی بدون محدودیت در سطح کشور عرضه می شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در شرایط فعلی هر کپسول 11 کیلوگرمی گازمایع به قیمت سه هزار و 400 تومان به خانوارها عرضه می شود، تاکید کرد: دولت هیچ گونه محدودتی در عرضه گازمایع اعمال نکرده است.