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۱۴ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

تشکیل 662 شرکت تعاونی طی سال 89 در گلستان

تشکیل 662 شرکت تعاونی طی سال 89 در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست تعاون گلستان گفت: در سال 89 تعداد 662 شرکت تعاونی در گرایشهای مختلف با عضویت تعداد شش هزار و 604 نفر در استان تشکیل شد.

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با به بهره برداری رسیدن این تعداد تعاونی تعداد پنج هزار و 299 نفر شغل در استان ایجاد خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون استان گلستان از اختصاص 77 میلیارد ریال تسهیلات  سرمایه درگردش در سال 1389 خبر داد.
 
وی گفت: این مبلغ جهت خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتها و فعال کردن شرکتهای غیرفعال به تعاونیها پرداخت شد.
 
وی افزود: مبلغ 178 میلیارد ریال تسهیلات از محل مانده اعتبارات زودبازده به شرکتهای تعاونی استان گلستان در سال 89 اختصاص یافت.
 
ابراهیمی اظهار داشت: تعاونیهای ایجادی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بودند از مبلغ 178 میلیارد ریال تسهیلات برخوردار شدند.

سرپرست اداره کل تعاون اضافه کرد: تعداد 27 شرکت تعاونی به بانکهای عامل ملی و کشاورزی جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند که تاکنون مبلغ  87 میلیارد ریال تسهیلات به آنان پرداخت شد.
 
بیش از هشت هزار شرکت تعاونی در گلستان تشکیل شد.
 
کد مطلب 1280188

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