تشکیل 662 شرکت تعاونی طی سال 89 در گلستان

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با به بهره برداری رسیدن این تعداد تعاونی تعداد پنج هزار و 299 نفر شغل در استان ایجاد خواهد شد.

سرپرست اداره کل تعاون استان گلستان از اختصاص 77 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه درگردش در سال 1389 خبر داد.

وی گفت: این مبلغ جهت خرید و تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکتها و فعال کردن شرکتهای غیرفعال به تعاونیها پرداخت شد.

وی افزود: مبلغ 178 میلیارد ریال تسهیلات از محل مانده اعتبارات زودبازده به شرکتهای تعاونی استان گلستان در سال 89 اختصاص یافت.

ابراهیمی اظهار داشت: تعاونیهای ایجادی که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بودند از مبلغ 178 میلیارد ریال تسهیلات برخوردار شدند.



سرپرست اداره کل تعاون اضافه کرد: تعداد 27 شرکت تعاونی به بانکهای عامل ملی و کشاورزی جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند که تاکنون مبلغ 87 میلیارد ریال تسهیلات به آنان پرداخت شد.

بیش از هشت هزار شرکت تعاونی در گلستان تشکیل شد.

