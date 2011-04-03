آرمهای طرح ترافیک سال 89 تا 31 فروردین معتبر است

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی اظهار کرد: در تعطیلات نوروز مدارک 15 هزار شهروند متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک بررسی و نسبت به چاپ برچسب مجوز ورود آنها به این محدوده اقدام شد.

وی تصریح کرد: 70 درصد مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک به افرادی که جزو سهمیه بگیران هستند تعلق دارد مانند بیماران خاص، معلولان، سازمانها و نهادهای دولتی و 30 درصد از مجوزها نیز به عموم شهروندان متقاضی واگذار می شود که تقریبا اکثر افرادی که جزو سهمیه بگیران نبوده اند مجوز خود را در این مدت دریافت کرده اند.

نوروزی تاکید کرد: افراد حقیقی و حقوقی که در سایت شهرداری تهران برای دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک ثبت نام کردد اما واجد شرایط تشخیص داده نشده اند و به این موضوع اعتراض داشته اند، اعتراضاتشان از 1 تا 15 اردیبهشت مورد بررسی قرار می گیرد و این افراد می توانند نتایج بررسی مجدد وضعیت خود را در روز 15 اردیبهشت بر روی سایت شهرداری تهران مشاهده کنند.

وی افزود: بخش ثبت نام مجوز طرح ترافیک در سایت شهرداری تهران ( www.tehran.ir) همچنان باز است تا شهروندانی مانند بیماران خاص یا افرادی که به تازگی دچار مشکلات و بیماریهای حاد شده اند بتوانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند و برای تردد در محدوده مرکزی شهر که اکثر مراکز درمانی در این بخش تجمع دارد، دچار مشکل نشوند.