جزئیات توزیع کارت اولین آزمون دکتری نیمه متمرکز فردا اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون ورودی دوره دکتری سال 90 که در زمان مقرر نسبت به ثبت‌نام در آزمون اقدام کرده اند، می توانند با توجه به استان محل اقامت خود در آزمون شرکت کنند و با توجه به تعداد متقاضیان شرکت کننده در این آزمون، در کلیه استانهای کشور محل برگزاری آزمون طراحی شده است.

کارتهای ورود به جلسه آزمون از تاریخ 21 فروردین ماه سال 90 و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است. اطلاعیه این سازمان در خصوص اطلاعات مربوط به نحوه توزیع کارت و همچنین برگزاری آزمون در نشریه پیک سنجش فردا 15 فروردین 90 و سایت اینترنتی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org درج می شود.

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در روز پنجشنبه 25 فروردین سال 90 برگزار می شود و بیش از 127 هزار نفر در آن ثبت نام کرده اند.