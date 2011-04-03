جهاد اقتصادی پیشرفت کشور را نهادینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حیدرعلی احمدی صبح یکشنبه در بازدید از بخش داشلی برون افزود: مردم ایران بر اساس ملاکهای توحیدی و به رهبری مردی الهی در رفراندوم 12 فروردین سال 58 با انتخاب جمهوری اسلامی شکل و محتوای حکومت دلخواه خود را انتخاب کرد و چون جمهوری اسلامی مبتنی برخواست و اراده مردم است پس از سه دهه از عمرآن همچنان مورد علاقه و خواست خود مردم است.

احمدی افزود: ملت خداجوی و ولایتمدارایران اسلامی نظامی را که خود ایجاد کرد خودش و با همه وجودش حافظ و نگهبان آن است.

وی با بیان اینکه تکیه بر مشترکات، پرهیز از اختلافات، تقویت اخوت ایمانی و تکیه بر فرهنگ اسلامی ایرانی راه روشن ماست افزود: ملت ما با اتکال به توحید کلمه و کلمه توحید رژیم شاه را که مصداق طاغوت بود برانداخت و نظامی متکی به آراء مردم و با محتوایی اسلامی ایجاد کرد.

احمدی ولایت فقیه را عمود خیمه انقلاب و اصلی ترین فراز قانون اساسی دانست و گفت: حفظ نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر حفظ ولایت فقیه است و آنکه این نظام را برصراط مستقیم رهبری کرد ولایت فقیه بود.

فرماندار گنبد گفت: بخش داشلی برون دارای ظرفیتهای خوبی برای توسعه است و تلاشهای مسئولان فعالیتهای گردشگری، بازرگانی و کشاورزی منطقه را احیا خواهد کرد.