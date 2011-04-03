سهرابی در رده دوم رکابزنان برتر تورهای آسیایی ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در پایان سومین ماه سال 2011 میلادی، جدیدترین رده بندی رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی به همراه تیم های باشگاهی و رده بندی تیم های ملی بزرگسال و جوان را منتشر کرد.

در این رده بندی که در پایان ماه مارس منتشر شده است، مهدی سهرابی رکابزنان پرافتخار کشورمان در تورهای بین المللی کرمان، جلاجاه و تایوان با کسب امتیازات لازم برای اولین بار وارد رنکینگ سال 2011 میلادی شد. وی با کسب 160 امتیاز در میان رکابزنان برتر حاضر در تورهای آسیایی در رده دوم قرار گرفته است. در این بخش "آندره گاردینی" ایتالیایی با 167 امتیاز عنوان نخست را برای خود حفظ کرده است.

به غیر از مهدی سهرابی، 10 دوچرخه سوار ایرانی در بین 100 رکابزنان برتر آسیا قرار گرفتند. حسین عسگری از تیم پتروشیمی تبریز از رده هفدهم به هجدهم سقوط کرد. صمد پورسیدی با 77 پله صعود در رده بیست و هشتم ایستاد. رحیم امامی با 5 پله ارتقاء سی و ششم شد. حسین ناطقی از تیم ولی عصر کرمان در مکان سی وهفتم قرار گرفت. رسول براتی هم با کسب عنوان پنجاه و هشتم برای اولین بار وارد رنکینگ برترین رکابزنان حاضر در تورهای آسیایی شد.

امیر زرگری از دانشگاه آزاد اسلامی، شصت و یکم، علیرضا حقی هفتاد و هشتم، سید معزالدین سید رضایی هشتادو پنجم، سیروس هاشم زاده نود و دوم و حسن ملکی نود و ششم شدند.

در بخش تیم های باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی هم بعد از تیمی از فرانسه، تیم پتروشیمی تبریز بدون محاسبه امتیازات دو تور بین المللی جلاجاه و تایوان عنوان دومی ماه قبل را برای خود حفظ کرده است.

در بخش تیم های ملی بزرگسال هم تیم ایران با کسب 426 امتیاز عنوان دوم را حفظ کرد. تیم ژاپن در این بخش با 619 امتیاز اول است.

در بخش رکابزنان جوان (زیر 23 سال) مردان، با توجه به حضور نداشتن تیم کشورمان در مسابقات و تورهای مختلف اروپایی ، تیم ایران هنوز وارد رنکینگ بخش آسیا نشده است.

در مجموع در بخش رکابزنان برتر قاره ای، "تکلت تایمانوت" از اریتره در قاره آفریقا، "آرویاگادا" از شیلی در قاره آمریکا، "ووئکله" از فرانسه در قاره اروپا و "لانگ" استرالیا در قاره اقیانوسیه در رده های نخست ایستادند.