سمفوني دماوند توسط اركستر ارمنستان اجرا مي شود

" رضا مهدوي" رئيس مركز موسيقي حوزه هنري در گفت و گو با خبرنگارموسيقي " مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: از آنجا كه اركسترهاي ارمنستان بسيار قوي هستند و كيفيت ضبط آثار در اين كشور، بسيار خوب است، ما تصميم گرفتيم كه سمفوني دماوند را در اين كشور اجرا و ضبط كنيم.

وي ادامه داد: اركستر راديو و تلويزيون ملي ارمنستان، اجراي اين سمفوني را به عهده دارد و ما در قراردادمان هم ذكر كرده ايم كه اين اثر با بهترين كيفيت ضبط شود.

همچنين شاهين فرهت در مورد اجراي اين اثر در ارمنستان گفت: متاسفانه اوضاع بهم ريخته اركستر سمفونيك تهران، تا به حال اجازه اجراي اين سمفوني را در ايران نداده است و اميدوارم با آمدن يك رهبر ثابت بتوانيم تمرين ها را شروع كنيم. چون آثاري كه براي اولين بار به صحنه مي روند، تمرين هاي سنگيني را مي طلبند.

گفتني است كه پيش از اين قرار بوده است كه بارها و بارها اين سمفوني درايران به صحنه برود، اما متاسفانه تاكنون به دلايل مختلف و مشكلات اركستر، هنوزاجرا نشده است.