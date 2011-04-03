به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دولت سوئد از انجمن تاریخ زنده به عنوان یک انجمن دولتی خواسته تا روز 19 آگوست (28 مرداد) گزارشی در رابطه با علل احتمالی اسلام هراسی در سوئد ارائه کند.

اریک اولنهاگ وزیر ادغام سوئد اظهار داشت که بهبود جایگاه تاریخ به عنوان یک موضوع درسی یکی از راهکارهای احتمالی برای جلوگیری از تعصب دینی در کشور است.

وی یادآور شد در این کشور گفتمانی در جریان است که آیا گروه های اقلیت چون مسلمانان برجریانهایی که در رابطه با آنها رخ می دهد کنترلی دارند یا خیر. گروه های اقلیت دینی در این کشور اغلب به علت پوشیدن لباسهای مرتبط با دین خود مورد تبعیض و انزجار دینی قرار می گیرند.

اولنهاگ در ماه ژانویه ( دی ماه گذشته) با نمایندگان جامعه مسلمان دیدار کرد تا بتواند با کمک آنها راهکاری برای مقابله با اسلام هراسی ارائه کند. چرا که پس از انفجار انتحاری استکهلم نگرانی هایی درباره واکنشهای ضداسلامی در این کشور وجود داشت.

وی تأکید کرد که افزایش ناگهانی اسلام هراسی در این کشور در تضاد با رویکردهای مردم این کشور برای استقبال از مهاجران قرار گرفته است. مسئله مهم اینجاست که اطلاعات ما اندک است از این رو باید چنین گزارشی را تهیه کنیم تا میزان مدارا و تساهل سوئدیها نسبت به اقلیتهای دینی طی 20 سال گذشته مشخص شود.

اریک اولنهاگ با اشاره به این که تعصب و انزجار نسبت به گروه های دینی و قومی مختلفی در سوئد مشاهده می شود اظهار داشت که ویژگی مشترک این رویکردهای منفی که مشکلات را دوچندان می کنند ضرورت انجام این تحقیقات و بررسی ها را توسط دولت مورد تأکید قرار می دهد.