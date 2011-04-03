تولیدات 13 شرکت پرورش ماهی در گلستان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرعامل شرکت تعاونی پرورش دهندگان ماهی حاشیه اترک صبح یکشنبه در بازدید مسئولان از این تعاونیها افزود: متاسفانه تولید این تعاونیها که از 13 شرکت تشکیل شده است از انتهای سال 87 تاکنون بدلیل کمبود آب تقریبا متوقف شده است.

محمد تدین تدین افزود: در این تعاونی که از سال 1364 شروع بکار کرده تاکنون بیش از 18 میلیارد تومان سرمایه گذاری شد که از این مقدار 10 درصد آن تسهیلات است.

وی اظهار داشت: 50 تا 60 درصد این سرمایه گذاریها در دولتهای نهم و دهم بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این تعاونی سالانه چهار هزار تن ماهی گرمابی تولید می کرد که برابر تولید 22 استان کشور و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 400 نفر را سبب می شده است.

تدین بیان داشت: مناسفانه علی رغم تبخیر مقدار زیادی از آب سدهای استان خراسان شمالی بدلیل عدم استفاده آن، از رهاسازی آبهای مازاد این سدها جلو گیری می شود.



وی افزود: با توجه به بالاترین استانداردهای روز پرورش ماهی بکار رفته در این مجتمع، نمونه آن در کشور وجود ندارد.