فدراسيون ورزشهاي كم بينايان و نابينايان ماه شلوغي را پيش رو دارد

به گزارش خبرنگار" مهر" طي روزهاي پنجم وششم آذرماه دوربرگشت ازگروه A مسابقات گلبال درقم برگزارخواهد شد. در روزهاي هفتم، هشتم ونهم مسابقات زير 23 سال دووميداني مردان درشهرشيرازبرگزارخواهد شد ودرروزهاي دهم، يازدهم و دوازدهم مسابقات دووميداني بانوان درشهرشيراز انجام خواهد شد.

همچنين درهمين ماه مسابقات دسته سوم و دوررفت مسابقات دسته دوم دووميداني برگزارخواهد شد.