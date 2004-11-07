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۱۷ آبان ۱۳۸۳، ۱۴:۱۰

فدراسيون ورزشهاي كم بينايان و نابينايان ماه شلوغي را پيش رو دارد

فدراسيون ورزشهاي كم بينايان و نابينايان درآذرماه سالجاري، برگزار كننده چندين مسابقه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار" مهر" طي روزهاي پنجم وششم آذرماه دوربرگشت ازگروه A مسابقات گلبال درقم برگزارخواهد شد. در روزهاي هفتم، هشتم ونهم مسابقات زير 23 سال دووميداني مردان درشهرشيرازبرگزارخواهد شد ودرروزهاي دهم، يازدهم و دوازدهم مسابقات دووميداني بانوان درشهرشيراز انجام خواهد شد.
همچنين درهمين ماه مسابقات دسته سوم و دوررفت مسابقات دسته دوم دووميداني برگزارخواهد شد.

کد مطلب 128024

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