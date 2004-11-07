جروزالم پست : تشكيلات خودگردان فلسطين با حماس در قدرت سهيم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه جروزالم پست ، اين روزنامه صهيونيستي در خبري اعلام داشت احمد قريع نخست وزيرتشكيلات خود گردان فلسطين ومحمود عباس "ابومازن" مرد شماره دوسازمان آزاديبخش فلسطين روزگذشته تقاضاي حماس براي تشكيل يك شوراي رهبري براي اداره امور فلسطين در غياب ياسر عرفات رئيس دولت تشكيلات خود گردان فلسطين را رد كردند .

اين روزنامه صهيونيستي درادامه آورده است هرچند ابو قريع ومحمود عباس هردوحماس وديگرگروههاي مخالف را براي شركت درروند تصميم گيري سياسي براي پيوستن به تشكيلات خود گردان را دعوت كردند اما اين مشاركت دررهبري را نپذيرفتند .



يكي از اعضاي كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين پس از حضور دراين نشست كه به رياست عباس برگزار شد به روزنامه جروزالم پست گفت : آنها ( گروههاي مخالف) از پيوستن به تشكيلات خود گردان فلسطين استقبال كردند اما نيازي به يك رهبري جديد نيست .



وي افزود : تلاش براي تشكيل يك شوراي رهبري مشترك تنها به انگيزه فلسطين آسيب خواهد رساند و دستهاي دشمنان را باز خواهد گذاشت .



قريع روز گذشته در شهر غزه با نمايندگان سيزده جناح فلسطيني از جمله حماس و جهاد اسلامي ملاقات كرد و در اين نشست طرح تشكيل يك رهبري مشترك به وي ارائه گرديد .

لازم به ذكر است كه درهمين رابطه سخنگوي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) روز گذشته وقبل از برگزاري نشست مشترك اظهار داشت: مواضع قريع را خواهيم شنيد و نتايج نشست روز گذشته (جمعه) كميته عالي پيگيري گروه هاي مقاومت فلسطيني را به اطلاع وي مي رسانيم.



كميته عالي پيگيري گروه هاي مقاومت فلسطيني از 13 گروه مقاومت تشكيل شده كه حماس و جهاد اسلامي نيز در ميان آنها ديده مي شوند. وي افزود: حماس براي حفظ وحدت ميان فلسطينيان تمام تلاش خود را بكارخواهد گرفت.



ابوزهري افزود: مرحله كنوني مرحله اي حساس، تاريخي و سرنوشت ساز است وهيج جايي براي فرد گرايي شخص يا گروهي درفلسطين وجود ندارد؛ درخواست براي تشكيل رهبري يكپارچه فلسطيني هم اكنون به يك خواست مردمي تبديل شده است؛ بايد كه از اين مرحله به شكل گروهي گذر كرد.



سخنگوي حماس ضمن تاييد شركت سرويسهاي امنيتي فلسطيني در نشست مشترك با قريع گفت: از سرويس هاي امنيتي خواهيم خواست تا اختلافات را كنار گذاشته و از تمام امكانات خود براي حمايت از امنيت شهروندان وكشور استفاده كنند.